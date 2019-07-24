توقيف سارق أمام منزل تايلور سويفت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يوليو 2019, 10:33 صباحا
توقيف سارق أمام منزل تايلور سويفت (أ ف ب)

أكّد رجل أوقفته الشرطة أمام منزل المغنية الأميركية تايلور سويفت ومعه عدّة مثالية للسرقة، أنه يعرف الفنانة واتّفق معها على أن تساعده في إطلاق مسيرته.

وكانت شرطة ويسترلي، وهي مدينة صغيرة في ولاية رود آيلند، أوقفت الجمعة رجلًا في حوزته أكثر من ثلاثين أداة تستخدم عادة لسرقة المنازل، من بينها أدوات لكسر الأقفال، وأبلغ عنه سكان المدينة بعدما شاهدوه أمام باب دارة تايلور سويفت، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال شون لايسي رئيس شرطة ويسترلي لصحيفة «ويسترلي صن» التي كانت أول من أورد الخبر «ما انفكّ يقول لنا إنه يعرفها شخصيًا وأتى لزيارتها»، وصرّح المسؤول في الشرطة الذي أكّد الثلاثاء توقيف الرجل وتوجيه الاتهام له «كان يقول إنه يريد إطلاق مسيرته الفنية وإنها قبلت بمساعدته في ذلك»، وأخبرهم أيضًا أنه قصد ناشفيل وممفيس بحثًا عن المغنية الأميركية التي تملك مسكنًا في ناشفيل.

في بداية مارس، ضبط رجل آخر بعدما دخل عنوة منزل تايلور سويفت في نيويورك، وكانت تلك المرّة الثالثة التي يتمّ فيها توقيفه في منزل المغنية البالغة 29 عامًا، وسبق أن أوقف رجل في أبريل 2018 خارج منزل الفنانة، وهو يحمل حبلًا وسكينًا.

 

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