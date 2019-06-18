كتاب جديد من عالم «هانغر غايمز» يصدر قريبًا

جينيفر لورانس تتوسط جوش هاتشيرسون، يسار، ووليام هيمسوورث (أ ف ب)

تصدر رواية جديدة من عالم «هانغر غايمز» لمؤلفتها سوزان كولينز العام المقبل، كما أعلن الإثنين ناشرها، ومن المحتمل أن تصوَّر فيلمًا سينمائيًّا.

وتدور أحداث الكتاب الجديد، وهو من تأليف كولينز أيضًا، قبل عقود من أحداث الثلاثية الشهيرة التي أدت دور البطولة فيها الممثلة جينيفر لورانس، وفق «فرانس برس».

وباعت روايات «هانغر غايمز» الموجهة إلى الشباب أكثر من 100 مليون نسخة حول العالم. وهي تروي قصة الفتاة كاتنيس إيفردين التي أجبرها النظام الشمولي لعالم بانيم الخيالي على المشاركة في معارك مميتة خلال ألعاب تشبه برامج تلفزيون الواقع.

وتدور أحداث هذا الكتاب الجديد، الذي لا يحمل عنوانًا بعد، ومن المفترض إصداره في مايو 2020، خلال فترة «الأيام المظلمة» قبل 64 عامًا من أحداث الثلاثية، في الوقت الذي كان يسعى فيه وطن بانيم «إلى التعافي» بعد حرب مدمرة، وفق ما قالت كولينز في بيان.

وأسفرت ثلاثية «هانغر غايمز» عن أربعة أفلام (الفيلم الثالث قُسِّم إلى جزأين) وساهمت بشكل كبير في شهرة جينيفر لورانس وحصلت على إيرادات مجموعها نحو 3 مليارات دولار في أنحاء العالم.

وأعلنت استوديوهات «لاينزغايت» التي أنتجت الثلاثية أنها تخطط لإنتاج الفيلم المقبل.