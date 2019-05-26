فيلم سوري يحصد «العين الذهبية» في «كان السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 مايو 2019, 03:12 مساء
المخرجة السورية وعد الخطيب في مهرجان كان، 16 مايو 2019 (أ ف ب)

نال الفيلم السوري «إلى سما» للمخرجة وعد الخطيب جائزة «العين الذهبية» لأفضل وثائقي يعرض في مهرجان «كان»، مناصفة مع «سلسلة الأحلام» للتشيلي باتريسيو غوسمان.

وسلّمت هذه الجائزة التي تمنح منذ العام 2015 لأفضل وثائقي في المهرجان بغض النظر عن الفئة التي عرض فيها، خلال احتفال قصير السبت بحضور أعضاء لجنة التحكيم التي ترأستها المخرجة الفرنسية يولاند زوبرمان، وفق «فرانس برس».

وقالت الأخيرة إن الوثائقي «هو سينما العصيان والتشكيك والسعي»، داعية المنتجين إلى تقديم المزيد من هذه الأعمال في المهرجان.

وعرض «إلى سما» الذي شارك البريطاني إدوارد واتس في إخراجه، خلال جلسة خاصة وهزّ مشاعر جمهور المهرجان. 

وقالت وعد الخطيب التي لم تبلغ بعد عامها الثلاثين: «صنعت الفيلم لأبرر لابنتي سما الخيار القاسي جدًّا الذي اضطررنا لاتخاذه» والقاضي ببقاء العائلة في سورية خلال المرحلة الأكثر دموية من النزاع، وذلك في مستشفى حلب، حيث يعمل زوجها الطبيب حمزة والذي كان عرضة للقصف.

ويستعرض الوثائقي الذي يتخذ شكل رسالة توجهها الأم إلى ابنتها ويتضمن مشاهد مؤثرة جدًّا صورتها الخطيب في شوارع حلب أو محيط المستشفى، مسار وعد الطالبة فالزوجة والوالدة.

ووجهت المخرجة تحية إلى الشعب السوري عند تسلمها الجائزة، قائلة: «لا شيء سيجرِّدنا من حسنا الإنساني».

أما «سلسلة الأحلام» (لا كوردييرا دي لوس سوينيوس) لباتريسيو غوسمان، فيتطرق إلى استغلال الموارد المنجمية في جزء من سلسلة جبال الأنديس، مسترجعًا حقبة ديكتاتورية بينوشيه (1973-1990). وتعذر على المخرج الحضور لتسلم الجائزة.

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