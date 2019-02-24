موسيقي بريطاني يكشف إصابته بمرض عضال

بيتر فرامبتون في نيويورك، 12 ديسمبر 2018 (أ ف ب)

كشف الموسيقي الأميركي- البريطاني بيتر فرامبتون، السبت، إصابته بمرض انتكاسي نادر يؤثر على عضلاته قد يحول دون عزفه الغيتار، مشيرًا إلى أن جولته المقبلة ستكون الأخيرة له.

وقال الفنان، الذي يعد ألبومه «فرامبتون كامز ألايف!» الصادر سنة 1976 من تسجيلات العروض المباشرة الأكثر مبيعًا في العالم، في تصريحات لمحطة «سي بي إس نيوز» إنه يعزف قدر المستطاع منذ تشخيص إصابته بالتهاب العضل، وهو مرض عضال، وفق «فرانس برس».

وصرح عازف الغيتار، الحائز جائزة غرامي، «أنتجنا 33 معزوفة جديدة منذ أكتوبر. ولا يخفى عليكم أنني أرغب في تسجيل أكبر عدد من الأعمال».

وكشف فرامبتون البالغ من العمر 68 عامًا أنه علم بمرضه بعد سقوطه على المسرح قبل ثلاث سنوات.

وسيخصص جزء من عائدات جولته الوداعية للمعهد الطبي، حيث يلقى العلاج، بحسب ما أفاد الموسيقي مجلة «رولينغ ستون».