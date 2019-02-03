بالصور: توزيع جوائز مهرجان «زاوية للأفلام القصيرة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 فبراير 2019, 11:06 صباحا
من حفل توزيع جوائز مهرجان «زاوية للأفلام القصيرة» (خاص لـ بوابة الوسط)

أقيم مساء السبت، حفل توزيع جوائز الدورة الرابعة من مهرجان «زاوية للأفلام القصيرة»، والتي تنافس خلالها 14 فيلمًا، تم تقييمها من قبل لجنة تحكيم تضم في عضويتها كلاً من المخرج أحمد فوزي صالح والسيناريست مريم نعوم والمصور السينمائي عبدالسلام موسى.

وفاز فيلم «خمستاشر» للمخرج سامح علاء بجائزة أفضل فيلم المقدمة من شركة «ريد ستار»، وقيمتها 15 ألف جنيه، وحصل سامح أيضًا عن نفس الفيلم على جائزة أفضل مخرج المقدمة من شركة «أفلام مصر العالمية»، وقيمتها 10 آلاف جنيه.

كما فاز فيلم «زي الشمس» لهنا محمود بجائزة لجنة التحكيم المقدمة من شركة «فيلم كلينك»، وتبلغ 10 آلاف جنيه، أما فيلم «سابع سما» لكريستين حنا فحصل على شهادة تقدير.

وفاز فيلم «توماتيك» لكريستوف صابر بجائزة الجمهور المقدمة من شركة «نيو سنشري»، وتبلغ 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى جائزة أفضل سيناريو المقدمة من «ورش دهشور»، وهي عبارة عن حضور ورشة من اختيار الفائز في الفترة ما بين فبراير ويونيو 2019، وفاز بها «وأنا رايحة السينما» لسندس طارق.

من حفل توزيع جوائز مهرجان «زاوية للأفلام القصيرة» (خاص لـ بوابة الوسط)
من حفل توزيع جوائز مهرجان «زاوية للأفلام القصيرة» (خاص لـ بوابة الوسط)
من حفل توزيع جوائز مهرجان «زاوية للأفلام القصيرة» (خاص لـ بوابة الوسط)
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