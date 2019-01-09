مارغو روبي تجسد الدمية باربي بفيلم سينمائي

الممثلة الأسترالية مارغو روبي في نيويورك (أ ف ب)

ستؤدي الممثلة الأسترالية مارغو روبي دور باربي في أول فيلم مكرس للدمية الشهيرة مع ممثلين فعليين على ما أعلنت مجموعة «ماتل» لصناعة الألعاب واستوديوهات «وورنر براذرز» في بيان مشترك.

وسبق للدمية باربي التي تحتفل خلال العام المالي بعيدها الستين، أن كانت محور حوالي ثلاثين فيلمًا للصور المتحركة لم يبث أي منها في قاعات السينما، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وسيشرف على الفيلم الطويل القسم الحديد في مجموعة صناعة الألعاب الأميركية العملاقة، «ماتل فيلمز» وتشارك في إنتاجه «لاكيتشاب انترتاينمت» شركة الإنتاج التي تملكها مارغو روبي.

وقالت روبي في البيان «يشرفني أن أوكل هذا الدور، وأن أنتج فيلمًا سيكون له برأيي أثر إيجابي على الأطفال والجمور في العالم بأسره».

وتبلغ مارغو روبي 28 عامًا إلا أن في رصيدها حوالي عشرين فيلمًا من بينها «سويسايد سكواد» 2016 «وولف اوف وول ستريت» 2013 و«آي، تونيا» 2017 الذي رشحت على أساسه لنيل جائزة أوسكار أفضل ممثلة.