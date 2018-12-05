كيفن هارت سيقدم حفل توزيع جوائز أوسكار

الممثل والفكاهي الأميركي كيفن هارت في لوس انجليس (أ ف ب)

سيقدم الممثل الأميركي كيفن هارت الحفل الحادي والتسعين لجوائز الأوسكار المقرر في 24 فبراير المقبل.



وقال الممثل الفكاهي عبر «إنستغرام»، «أُسأل منذ سنوات ما إذا كنت سأقدم حفل الأوسكار يومًا، وكان جوابي على الدوام أن ذلك سيشكل فرصة فريدة في حياتي كممثل»، وفقًا لوكالة فرانس برس.



وأضاف «أنا سعيد جدًا بأن هذا اليوم قد حل وسأقدم حفل الأوسكار».



وقدم الحفلين الأخيرين الفكاهي جيمي كيميل، وتابع حفل العام 2018، حوالى 26,5 مليون مشاهد فقط في مقابل 43 مليونًا العام 2014.



وقام هارت ببطولة أفلام مثل «جومانجي: ويلكوم تو ذي جانغل»