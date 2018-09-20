تونس ضيف الدورة 8 لمهرجان الأقصر السينمائي

الفنان المصري محمود حميدة فى دورة سابقة لمهرجان الأقصر السينمائي (أرشيفية:انترنت)

اختار مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذي يعقد سنويًا في جنوب مصر السينما التونسية ضيف شرف لدورته الثامنة، والتي تقام في مارس 2019.

وقالت مديرة المهرجان المخرجة عزة الحسني في بيان إن اختيار السينما التونسية جاء «لاهتماماتها التاريخية بالسينما الأفريقية عمومًا، وما قدمته من أفلام وسينمائيين للقارة السمراء والعالم»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتنظم مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة الدورة الثامنة من المهرجان في الفترة من 10 إلى 21 مارس 2019.

وقال رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد إن الممثل المصري محمود حميدة سيكون ضيف شرف الدورة الثامنة «لعطائه السينمائي الكبير والمتميز في التمثيل، وكذلك الإنتاج وصناعة السينما المصرية والعربية».

وحصل حميدة في وقت سابق من هذا الشهر على جائزة أفضل ممثل عن فيلمه «فوتوكوبي» من مهرجان قازان السينمائي بجمهورية تتارستان في دورته الرابعة عشرة مناصفة مع الممثل كوانديك دوسنباييف من قازاخستان.

وانطلقت أولى دورات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في 2012 لتسليط الضوء على السينما الأفريقية وتبادل الخبرات بينها وبين السينما المصرية والعربية.