جوائز إيمي.. «غايم أوف ثرونز» أفضل مسلسل درامي

مايكل زيغين ودانيال بالادينو وايمي شيرمان وريتشيل بروسناهان بحفل جوائز ايمي (أ ف ب)

حصل «غايم أوف ثرونز»، الإثنين، في لوس أنجليس على جائزة أفضل مسلسل درامي، في الحفل السبعين لجوائز إيمي المخصصة للأعمال التلفزيونية الأميركية.

وهي المرة الثالثة التي يحصل فيها هذا المسلسل على هذه المكافأة، التي تعد أهم جوائز إيمي بينما سيبث الجزء الثامن والأخير منه في 2019، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وحصل أحد الممثلين فيه، بيتر دينكليغ، على جائزة أفضل ممثل في دور ثانوي.

أما جائزة أفضل مسلسل كوميدي، فمنحت لمسلسل «ذي مارفيلوس مسز مايزل»، وهو من إنتاج مجموعة أمازون للتجارة الإلكترونية، الذي منحت بطلته ريتشل بروسناهان جائزة أفضل ممثلة في دور البطولة.

ومنحت جوائز إيمي التي تعادل جوائز الأوسكار المخصصة للأعمال السينمائية الأميركية بعد حفل شهد غناء ورقصًا تناولا بسخرية مسألة التنوع الجنسي والعنصري في هوليود وقطاع السينما.