جوائز إيمي.. «غايم أوف ثرونز» أفضل مسلسل درامي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018, 10:51 صباحا
مايكل زيغين ودانيال بالادينو وايمي شيرمان وريتشيل بروسناهان بحفل جوائز ايمي (أ ف ب)

حصل «غايم أوف ثرونز»، الإثنين، في لوس أنجليس على جائزة أفضل مسلسل درامي، في الحفل السبعين لجوائز إيمي المخصصة للأعمال التلفزيونية الأميركية.

وهي المرة الثالثة التي يحصل فيها هذا المسلسل على هذه المكافأة، التي تعد أهم جوائز إيمي بينما سيبث الجزء الثامن والأخير منه في 2019، وفقًا لوكالة فرانس برس.
وحصل أحد الممثلين فيه، بيتر دينكليغ، على جائزة أفضل ممثل في دور ثانوي.

أما جائزة أفضل مسلسل كوميدي، فمنحت لمسلسل «ذي مارفيلوس مسز مايزل»، وهو من إنتاج مجموعة أمازون للتجارة الإلكترونية، الذي منحت بطلته ريتشل بروسناهان جائزة أفضل ممثلة في دور البطولة.

ومنحت جوائز إيمي التي تعادل جوائز الأوسكار المخصصة للأعمال السينمائية الأميركية بعد حفل شهد غناء ورقصًا تناولا بسخرية مسألة التنوع الجنسي والعنصري في هوليود وقطاع السينما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كاف» يحدد موعد «موقعة» ليبيا ونيجيريا وطاقم تحكيمها
رياضة محلية
ميركل تدعو إلى إيجاد حل «عاجل» للأزمة الليبية من الجزائر
ليبيا
العثور على تمثال من الحجر الرملي لأبي الهول
ثقافة وفن
صحف عربية: تظاهرات طرابلس والمشاركة الليبية بمؤتمر قصيدة النثر في القاهرة
ليبيا
تقرير إيطالي: ما بعد «اشتباكات طرابلس».. توازن جديد في العاصمة
ليبيا
بعد انقضاء 16 سبتمبر.. ماذا عن فرص الانتخابات في 10 ديسمبر؟
ليبيا
«صنداي إكسبرس»: هاشم العبيدي «للبيع» بمليون دولار و«داعش» يتفاوض لإطلاقه
ليبيا
فريق الخبراء: شبكة تهريب النفط في الزاوية تهدد استقرار ليبيا ودول الجوار
ليبيا
تقرير أممي يكشف تفاصيل قضية «دي ليفا» لتهريب أسلحة وذخائر إلى مصراتة
ليبيا
السفير الألماني: معجب بقدرة عمر المختار على توحيد شعبه
ليبيا
صحف عربية: احتمالية تدخل أفريكوم في ليبيا رسالة أميركية لفرنسا وإيطاليا
ليبيا
تقرير أممي: مافيا دولية وميليشيات ليبية متورطة مع شبكات الاستغلال الجنسي ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السجائر الإلكترونية المنكّهة مهدّدة بالزوال