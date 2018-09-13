نقل أحد أعضاء «بوسي رايوت» إلى المستشفى في حالة خطرة

الناشط مع فرقة «بوسي رايوت» بيوتر فرزيلوف قبل مثوله للمحاكمة، يوليو 2018 (أ ف ب)

نقل عضو في فرقة «بوسي رايوت» الروسية المعارضة إلى المستشفى في حالة حرجة، بحسب ما أعلنت زميلة له في الفرقة لم تستبعد إمكان أن يكون مسمومًا.

وقالت فيرونكيا نيكولشينا إن بيوتر فرزيلوف بدأ يشعر بتوعّك مساء الثلاثاء، بعد ساعات على خضوعها هي لجلسة محاكمة بتهمة مخالفة تعليمات شرطي كان يحضر معها لمساندتها، وفق «فرانس برس».

وأضافت «في المساء بدأ يشعر بتوعّك، وفقد القدرة على الرؤية، فقلنا إن سبب ذلك هو التعب، لكن الأمور ساءت ولم يعد قادرًا على النطق ولم يعد يعرفني».

ولم تستبعد فيرونيكا وجود عمل متعمّد في ما جرى مع زميلها، مؤكدة أنه لم يكن يعاني من أي أعراض مماثلة في السابق، وداعية أيضًا إلى انتظار التحقيق. ونقلت عن الأطباء أن وضعه حرج.

وسبق أن مثل فيرزيلوف أيضًا أمام محكمة قبل أيام بتهمة عصيان أوامر شرطي. وهو وزميلته من العناصر الأربعة للفرقة الذين اجتاحوا الملعب في المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم مرتدين ملابس عناصر شرطة.

وكثيرًا ما يلاحق أعضاء هذه الفرقة بتهم مختلفة تتمحور حول معارضة النظام والاحتجاج، ومنهم المغنيات اللواتي دخلن السجن لمدد مختلفة بعد أدائهنّ أغنية تسخر من الرئيس فلاديمير بوتين.