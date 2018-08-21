جنيفير غارنر تنال نجمة على رصيف الفن بهوليوود

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أغسطس 2018, 10:54 صباحا
الممثلة الأميركية جنيفير غارنر في هوليوود، 20 أغسطس 2018 (أ ف ب)

نالت الممثلة الأميركية جنيفير غارنر التي شاركت في أفلام مثل «جونو» و«دالاس باييرز كلوب» الإثنين، نجمة على رصيف الفن والشهرة في هوليوود تتويجًا لمسيرة مستمرة منذ أكثر من 20 عامًا.

واشتهرت غارنر كذلك بتأديتها دور سيدني بريستو في مسلسل «ألياس» وشاركت في أكثر من 30 فيلمًا سينمائيًّا.

وقالت الممثلة لوكالة «فرانس برس»: «إنها مناسبة اليوم لأحتفل بتمضية 24 سنة سعيدة في مهنة أعشقها، وهو لأمر رائع أن أتشاركها مع عائلتي وأصدقائي».

وأحيطت غارنر (46 عامًا) على رصيف «ووك أوف فايم» بوالديها وشقيقتيها وأطفالها الثلاثة من النجم الهوليوودي بن أفليك الذي انفصلت عنه قبل سنوات.

وشارك في تكريم غارنر الممثلون ستيف كاريل وبريان كرانستون وجودي غرير.

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