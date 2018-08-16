الهند ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أغسطس 2018, 01:28 مساء
اختيار الهند ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب (أرشيفية:انترنت)

اختارت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي دولة الهند لتكون ضيف شرف الدورة التاسعة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب المنتظر إقامتها في الفترة من 24 إلى 30 أبريل 2019.

وكان المعرض في دورته السابقة التي جذبت أكثر من 300 ألف زائر اختار بولندا ضيف شرف، فيما اختار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الشخصية المحورية للمعرض، وفقًا لوكالة رويترز.

ونقلت جريدة البيان الإماراتية الأربعاء مدير معرض أبوظبي للكتاب عبدالله ماجد آل علي قوله «يحتفي معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته التاسعة والعشرين بالهند ثقافة وفنًا وتراثًا وتقاليد معرفية عريقة ضاربة الجذور في التاريخ الممتد لأكثر من ثمانية آلاف عام، مع كل ما يعنيه ذلك من غنى وتنوع في المخرجات الثقافية والإبداعية في الفنون والتأليف والنشر والمنجز المعرفي».

وتابع قائلًا إن المعرض «‬يطمح لأن ينتج عن هذا التلاقي الثقافي صناعة نشر مشتركة تستفيد من إمكانات سوق النشر في البلدين، وتقدم فرص تطوير مهني وإنتاج معرفي فريدة لمثقفي وكتاب الدولتين الصديقتين».

ويعد معرض أبوظبي الدولي للكتاب إلى جانب معرض الشارقة الدولي للكتاب أكبر معرضين للكتب في الإمارات من حيث عدد الزائرين والعارضين والكتب المطروحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رائحة روث الأسود لإبعاد الغزلان عن شوارع مدينة هولندية
منوعات
«تعليم الموقتة» تعتمد نتائج الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 57.19%
ليبيا
السراج يبحث مع «المشري» و«الكبير» الخطوات النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
ليبيا
صالح هاشم يروي لـ«بوابة الوسط» ظروف إصابته أمام مقر مجلس النواب
ليبيا
الهجرسي يرد على اتهامات مؤسسة النفط.. ويتساءل عن أسباب حل مكتب متابعة توزيع ...
ليبيا
ما بين جسري «وادي الكوف» بالبيضاء و«موراندي» المنهار في جنوة
ليبيا
أسامة حماد: تحسن ملحوظ في علاقة وزارة المالية بالمصرف المركزي
ليبيا
وزير المالية يؤكد ضرورة «تعديل سعر الصرف»
ليبيا
وليامز: خبير اقتصادي دولي سيلتحق ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا قريـبًا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حالات تغيير زيت السيارة