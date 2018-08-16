الهند ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2019

اختيار الهند ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب (أرشيفية:انترنت)

اختارت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي دولة الهند لتكون ضيف شرف الدورة التاسعة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب المنتظر إقامتها في الفترة من 24 إلى 30 أبريل 2019.

وكان المعرض في دورته السابقة التي جذبت أكثر من 300 ألف زائر اختار بولندا ضيف شرف، فيما اختار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الشخصية المحورية للمعرض، وفقًا لوكالة رويترز.

ونقلت جريدة البيان الإماراتية الأربعاء مدير معرض أبوظبي للكتاب عبدالله ماجد آل علي قوله «يحتفي معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته التاسعة والعشرين بالهند ثقافة وفنًا وتراثًا وتقاليد معرفية عريقة ضاربة الجذور في التاريخ الممتد لأكثر من ثمانية آلاف عام، مع كل ما يعنيه ذلك من غنى وتنوع في المخرجات الثقافية والإبداعية في الفنون والتأليف والنشر والمنجز المعرفي».

وتابع قائلًا إن المعرض «‬يطمح لأن ينتج عن هذا التلاقي الثقافي صناعة نشر مشتركة تستفيد من إمكانات سوق النشر في البلدين، وتقدم فرص تطوير مهني وإنتاج معرفي فريدة لمثقفي وكتاب الدولتين الصديقتين».

ويعد معرض أبوظبي الدولي للكتاب إلى جانب معرض الشارقة الدولي للكتاب أكبر معرضين للكتب في الإمارات من حيث عدد الزائرين والعارضين والكتب المطروحة.