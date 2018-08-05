65 ألف إندونيسي يرقصون الـ«بوكو بوكو»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أغسطس 2018, 11:04 صباحا
إندونيسيون يؤدون رقصة بوكو-بوكو، جاكرتا، 5 أغسطس 2018 (أ ف ب)

أدى نحو 65 ألف شخص من بينهم الرئيس الإندونيسي رقصة فولكلورية، الأحد، مسجلين رقمًا قياسيًا عالميا بحسب السلطات المحلية.

وجاءت الرقصة من أجل الترويج لدورة الألعاب الأسيوية المقررة بعد أسبوعين في إندونيسيا، وفق «فرانس برس».

واصطف رجال ونساء بلباس أبيض وأحمر لوني العلم الإندونيسي في طوابير، ليؤدوا في وسط العاصمة الإندونيسية رقصة «بوكو بوكو» التقليدية في منطقة مانادو في شمال جزر سولاوسي.

وشارك الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو وزوجته إيريانا ووزراء في الحكومة في الحدث، الذي أقيم في منتزه النصب الوطني (موناس) وفي بعض شوارع المدينة الرئيسية عند الساعة السادسة صباحا لتجنب الحرارة المرتفعة جدًا خلال النهار.

وقال قائد الشرطة الوطنية تيتو كارنافيان، الذي شارك أيضًا في الرقصة إلى جانب عناصر من الشرطة والجيش ونواب وطلاب: «نقوم برقصة بوكو-بوكو جماعية بمشاركة 65 ألف شخص لتسجيل رقم قياسي عالمي ولنؤكد أن هذه الرقصة إندونيسية في الأصل». ولم تنشر أي معلومات حول رقم قياسي سابق.

وأوضح الطالب رجا فريد أكبر الذي شارك في الرقصة «إنها فرصة ممتازة لنظهر أن إندونيسيا تحافظ على تقاليدها».

وتقام دورة الألعاب الأسيوية التي يشارك فيها نحو 11 ألف رياضي من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر في جاكرتا وباليمبانغ في جنوب جزيرة سومطرة. وهي أكبر حدث رياضي في العالم بعد الألعاب الأولمبية.

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