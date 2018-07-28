زواج ميشيل وليامز بعد عشر سنوات من موت هيث ليدغر

زواج ميشيل وليامز بعد عشر سنوات من موت هيث ليدغر (أرشيفية:انترنت)

تزوجت الممثلة الأميركية ميشيل وليامز التى صرحت لمجلة فانيتي فير أنها لم تيأس أبدًا من العثور على الحب بعد وفاة شريكها الممثل هيث ليدغر قبل عشر سنوات.

وأبلغت وليامز (37 عامًا) والتي نافست بقوة على جائزة أوسكار عن دورها في فيلم «بروكباك ماونتن»، مجلة فانيتي فير خلال مقابلة نشرت الخميس، أنها تزوجت من الموسيقي الأميركي فيل إلفيروم، في حفل خاص أقيم هذا الشهر في نيويورك، وفقًا لوكالة «رويترز».

ووصفت علاقتها مع إلفيروم، الذي توفيت زوجته الأولى بسرطان البنكرياس، بأنها «مقدسة للغاية ومميزة جدًا».

وانجبت وليامز ابنتها ماتيلدا من شريكها الراحل ليدغر، لكنهما أنهيا قصة حب رومانسية استمرت ثلاث سنوات قبل شهور قليلة من وفاته عام 2008 وكان عمره حينذاك 28 عامًا، وتوفي ليدغر بجرعة عقاقير زائدة.

وقالت وليامز «لم أفقد أبدًا الإيمان بالحب، أقول دوما لماتيلدا والدك أحبني قبل أن يفكر أي شخص أني كنت موهوبة أو جميلة أو أنيقة، لم أتحدث مطلقًا عن أي علاقة شخصية لكن فيل ليس كأي شخص آخر».

وتحدثت وليامز كيف كانت وسائل الإعلام تحاصرها هي وابنتها لشهور بعد وفاة ليدغر، وقالت لمجلة فانيتي فير «لن أنسى عندما ذهبت إلى مكتب للبريد ورأيت لافتة معلقة على الحائط تطلب من أي شخص لديه معلومات عني وعن ابنتي الاتصال على الرقم الموجود باللافتة فمزقتها».