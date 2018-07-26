اختتام دورة «تواصل المواطنين وصناع القرار» في جالو

جالو - بوابة الوسط: محمد لالي | الخميس 26 يوليو 2018, 02:28 مساء
مكتب الثقافة بجالو يختتم دورة توصيل المواطنين بصناع القرار من خلال وسائل الإعلام (الإنترنت)

اختتمت مساء الأربعاء بمدينة جالو دورة تدريبية، نظمتها الجمعية الليبية للشباب والتنمية تحت عنوان «توصيل المواطنين بصناع القرار من خلال وسائل الإعلام»، وذلك بقاعة مكتب الإعلام والثقافة والمجتمع المدني بجالو.

واستهدفت الدورة التي استمرت أربعة أيام نخبة من الإعلاميين والنشطاء داخل المدينة، وذلك ضمن المشروع التدريبي التوعوي بمكتب الثقافة جالو.

وقال مدير مكتب الإعلام والثقافة والمجتمع المجني بجالو، إمبية العكي، إن الهدف من الدورة هو صقل مواهب الإعلاميين والنشطاء والتعرف على كيفية الوصول لصُناع القرار من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

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