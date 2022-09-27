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«النواب اللبناني» يدعو لجلسة برلمانية الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 02:58 مساء
«النواب اللبناني» يدعو لجلسة برلمانية الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية
الرئيس اللبناني ميشال عون متوسطا رئيس مجلس النواب نبيه بري (يسار)، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في القصر الجمهوري في بعبدا، 1 أغسطس 2022، (وكالة دالاتي ونهرا : أ ف ب)
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دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، إلى جلسة نيابية الخميس، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط انقسامات سياسية وأزمة اقتصادية ومالية عميقة تعصف بالبلاد.

وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون البالغ 88 عاما، التي امتدت ست سنوات، في 31 أكتوبر المقبل، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس مجلس النواب الثلاثاء، أن بري دعا «إلى عقد جلسة في تمام الساعة 11:00 (08:00 ت غ) من قبل ظهر يوم الخميس (...) وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية».

انقسامات عميقة في الطبقة السياسية
وقد تنتهي هذه الجلسة بإرجائها في ظل غياب التوافق على مرشح، وسط انقسامات عميقة في الطبقة السياسية، ما يثير خشية من دخول البلاد في مرحلة من الفراغ الرئاسي.

وبسبب الانقسامات نفسها، لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، لتشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف مايو، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية.

وفي أكتوبر 2016، انتُخب عون رئيسا بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين، فيما تأتي الدعوة لجلسة نيابية الخميس، غداة إقرار البرلمان اللبناني قانون موازنة العام 2022 الذي يشكل أحد مطالب صندوق النقد الدولي الرئيسية، لتنفيذ برنامج دعم للبلد الغارق في أزمة اقتصادية متمادية منذ قرابة ثلاثة أعوام.

- البرلمان اللبناني يقر موازنة 2022 أحد مطالب صندوق النقد لتقديم الدعم

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها، بينما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتا على 1507 ليرات مقابل الدولار.

وتترافق الأزمة مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ تدابير تحد من التدهور وتحسن من نوعية حياة السكان، الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.

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