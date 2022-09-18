الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤولون في حزب النهضة التونسي لوكالة «رويترز» إن الشرطة استدعت قياديي الحزب المعارض في تونس راشد الغنوشي وعلي العريض للاستجواب يوم الاثنين في تحقيق حول «إرسال مقاتلين إلى سورية».

وأبلغ الغنوشي «رويترز» عبر الهاتف بأنه سيمثل أمام تحقيق للشرطة يوم الاثنين، مضيفا أنه ليس على علم بالسبب.

الغنوشي وغسيل الأموال

في يوليو الماضي، مثل رئيس حزب النهضة أمام قاضي التحقيق في العاصمة تونس، في قضية يتهم فيها بغسيل أموال، قبل أيام قليلة من استفتاء شعبي عام في البلاد يعارضه الحزب.

وتمر تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2020، حين أقال رئيس الحكومة وعلق أعمال البرلمان قبل أن يحله. وفي يوليو الماضي، جرى تمرير دستور عبر استفتاء شعبي رفضته المعارضة، وفي مقدمتها حزب النهضة.