Atwasat

الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 08:56 صباحا
الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي
alwasat radio

قال مسؤولون في حزب النهضة التونسي لوكالة «رويترز» إن الشرطة استدعت قياديي الحزب المعارض في تونس راشد الغنوشي وعلي العريض للاستجواب يوم الاثنين في تحقيق حول «إرسال مقاتلين إلى سورية».

وأبلغ الغنوشي «رويترز» عبر الهاتف بأنه سيمثل أمام تحقيق للشرطة يوم الاثنين، مضيفا أنه ليس على علم بالسبب.

الغنوشي وغسيل الأموال
في يوليو الماضي، مثل رئيس حزب النهضة  أمام قاضي التحقيق في العاصمة تونس، في قضية يتهم فيها بغسيل أموال، قبل أيام قليلة من استفتاء شعبي عام في البلاد يعارضه الحزب.

وتمر تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2020، حين أقال رئيس الحكومة وعلق أعمال البرلمان قبل أن يحله. وفي يوليو الماضي، جرى تمرير دستور عبر استفتاء شعبي رفضته المعارضة، وفي مقدمتها حزب النهضة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جراء استهداف أحد السدود.. سكان مسقط رأس الرئيس الأوكراني يعيشون معاناة بعد غرق منازلهم في المياه

جراء استهداف أحد السدود.. سكان مسقط رأس الرئيس الأوكراني يعيشون معاناة بعد غرق ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة

للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة
هالاند يحلق مجددا في التهديف مع مانشستر سيتي ويضعه في القمة موقتا 24 ساعة

هالاند يحلق مجددا في التهديف مع مانشستر سيتي ويضعه في القمة موقتا 24 ساعة
عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد العشب الصناعي؟

عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد العشب الصناعي؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات الأفريقية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات...
جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية

جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية
«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟

«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟
«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح

«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح
قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل

قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل
كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا

كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا
إحصائية أممية: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022

إحصائية أممية: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022
غوتيريس: الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر بعض الوقت.. وآمل ألا تكون للأبد

غوتيريس: الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر بعض الوقت.. وآمل ألا تكون للأبد
مؤسس فرقة رقص لبنانية شهيرة يدعو إلى قيام «ثورة» في لبنان

مؤسس فرقة رقص لبنانية شهيرة يدعو إلى قيام «ثورة» في لبنان
بوتين: موسكو «لا تستعجل» إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا

بوتين: موسكو «لا تستعجل» إنهاء حملتها العسكرية في أوكرانيا
انتهت عبر «WTV».. «الأخضر» 0 - 0 «الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية

انتهت عبر «WTV».. «الأخضر» 0 - 0 «الأهلي الخرطوم» في الكونفدرالية
رسميا.. الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي

رسميا.. الإكوادور تحتفظ بمقعدها في كأس العالم بعد رفض طعن تشيلي
كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل

كلية الإعلام بنغازي تكرم الفنانة سعاد خليل
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«إسرائيل» تستعد لربط حقل غاز «كاريش» المتنازع عليه مع لبنان بشبكتها
«إسرائيل» تستعد لربط حقل غاز «كاريش» المتنازع عليه مع لبنان ...
حزب الله يندد بمنح مجلس الأمن قوات اليونيفيل حرية الحركة في جنوب لبنان
حزب الله يندد بمنح مجلس الأمن قوات اليونيفيل حرية الحركة في جنوب ...
الزوار الإيرانيون يعودون بقوة للعراق لإحياء أربعين الإمام الحسين
الزوار الإيرانيون يعودون بقوة للعراق لإحياء أربعين الإمام الحسين
العاهل الأردني يتوجه للندن لحضور مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية
العاهل الأردني يتوجه للندن لحضور مراسم دفن الملكة إليزابيث ...
أكثر من 21 مليون شيعي يحيون أربعين الإمام الحسين في كربلاء في العراق
أكثر من 21 مليون شيعي يحيون أربعين الإمام الحسين في كربلاء في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب ......
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل السياسي
الزعيم العراقي مقتدى الصدر يعلن «اعتزاله النهائي» العمل ......
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد
«فرانس برس»: سقوط 7 قذائف هاون في المنطقة الخضراء في بغداد...
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب
رفع قرار حظر التجول بعد طلب مقتدى الصدر من أنصاره الانسحاب...
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان
مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين جراء انهيار مبنى سكني في عمان...
المزيد
«حدائق معلقة» في دجبة التونسية تواجه شحّ المياه بنظام زراعي فريد
«حدائق معلقة» في دجبة التونسية تواجه شحّ المياه بنظام زراعي ......
الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي
الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي...
أكراد سورية يعلنون انتهاء عملية أمنية في مخيم الهول.. توقيف 226 شخصا
أكراد سورية يعلنون انتهاء عملية أمنية في مخيم الهول.. توقيف ......
أكثر من 21 مليون شيعي يحيون أربعين الإمام الحسين في كربلاء في العراق
أكثر من 21 مليون شيعي يحيون أربعين الإمام الحسين في كربلاء ......
العاهل الأردني يتوجه للندن لحضور مراسم دفن الملكة إليزابيث الثانية
العاهل الأردني يتوجه للندن لحضور مراسم دفن الملكة إليزابيث ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط