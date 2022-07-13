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تزامنا مع زيارة بايدن.. عائلة شيرين أبوعاقلة مستاءة من الموقف الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 يوليو 2022, 09:20 مساء
تزامنا مع زيارة بايدن.. عائلة شيرين أبوعاقلة مستاءة من الموقف الأميركي
ابنة شقيق الصحافية شيرين أبو عاقلة لينا تجلس في منزل العائلة محاطة بصور الصحافية الراحلة في القدس الشرقية في 13 يوليو 2022 بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل (فرانس برس)
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في منزل عائلة الصحفية الفلسطينية الأميركية الراحلة شيرين أبوعاقلة في القدس الشرقية المحتلة تتابع ابنة شقيقها لينا وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل، معبرة عن استيائها من تقاعس واشنطن حيال قضيتها.

قُتلت الصحفية أبوعاقلة في 11 مايو الماضي برصاصة في الرأس خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة. وكانت صحفية قناة الجزيرة القطرية ترتدي سترة واقية من الرصاص كتبت عليها كلمة «صحافة» وخوذة واقية عندما أصيبت برصاصة أسفل خوذتها.

نتائج التحقيقات في مقتل أبو عاقلة
وخلصت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن الصحفية قُتلت بإطلاق نار صادر من موقع إسرائيلي، فيما استبعدت إسرائيل وواشنطن أن يكون العيار الناري الذي أصابها متعمّدا كما تصر عائلتها. واعتبرت إسرائيل أن التحقيق الأممي «لا أساس له»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

- عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة

وبحسب النائب العام الفلسطيني، فإن الرصاصة هي من عيار 5,56 ملم، وأُطلقت من بندقية قنص نصف آلية من طراز «روجر ميني-14»، وهو سلاح يقول الفلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي يستخدمه.

وفي الرابع من يوليو الجاري، خلصت وزارة الخارجية الأميركية إلى احتمالية أن تكون الرصاصة قد أطلقت على أبوعاقلة من موقع عسكري إسرائيلي، لكنها قالت إن لا دليل على نية القتل.

حزن وغضب إزاء الموقف الأميركي
وفي غرفة الجلوس في منزل العائلة، تجلس لينا مرتدية الأسود ويزين قميصها دبوس يحمل صورة عمتها. وتقول إن مشاعرها تجاه «ضعف الإجراءات التي اتخذوها (الولايات المتحدة) تجاه قضية شيرين ... تمثل مزيجا من (الحزن والغضب والاستياء)».

وتضيف لينا، (27 عاما): «إنه لأمر محبط أنه وبرغم القوة التي تتمتع بها الإدارة الأميركية وقدرتها على إحداث تغيير، لكنها لم تتخذ بعد خيارا سياسيا، إنه لأمر محبط للغاية». وترى أبوعاقلة أن الولايات المتحدة أمام خيارين «إما مصالحها مع إسرائيل أو أن تبذل جهدا يهدف للمساءلة وتحقيق العدالة لشيرين».

دعوة عائلة أبوعاقلة إلى واشنطن
الأربعاء، تلقت لينا اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي رافق الرئيس جو بايدن في رحلته إلى الدولة العبرية. ودعا بلينكن عائلة أبوعاقلة إلى واشنطن. وتقول لينا إن العائلة لا تزال تنتظر ردا على طلبها لقاء الرئيس بايدن خلال زيارته للقدس.

في الغرفة التي علقت صور عمتها عند مدخلها وبينما كان كلب شيرين يجثم قرب قدميها، تقول لينا إنها لم تعتد بعد على غياب صوت عمتها عن الشاشة. وتضيف وهي تتابع قناة الجزيرة «غريب جدا أن أشاهد هذا، لأن شيرين كان من الممكن أن تكون هي التي تغطي مثل هذا الحدث».

إسرائيل تعرف اسم الجندي الذي أطلق النار على أبوعاقلة
وتأمل عائلة أبوعاقلة أن تتضمن مباحثات بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد ضغطا للحصول على تفاصيل حول مقتل الصحفية. وتقول لينا إن السلطات الإسرائيلية تعرف اسم الجندي الذي أطلق النار على عمتها.

من جهتها، شددت عضو مجلس النواب الأميركي من أصل فلسطيني رشيدة طليب إن بايدن «يجب أن يحصل على أسماء الجنود المسؤولين عن قتل شيرين واسم قائدهم».

وأكدت طليب على دعوة عائلة أبوعاقلة للسلطات الأميركية بضرورة فتح تحقيق خاص بها من شأنه أن يجعل «هؤلاء الأفراد.. يحاكمون بشكل كامل على جرائمهم أمام وزارة العدل». وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد أكد الأسبوع الماضي أنه ما زال من المستحيل تحديد مصدر إطلاق النار «وعليه سيستمر التحقيق».

اتهامات جنائية
ولم يستبعد كبير محامي الجيش الإسرائيلي توجيه اتهامات جنائية فيما يتعلق بمقتل أبوعاقلة ضد أحد الجنود، لكن المحامي لا يرجح إجراء محاكمة، إذ إنها أصيبت بالرصاص في منطقة تشهد معارك نشطة.

بعد وصوله إسرائيل، لم يأت الرئيس الأميركي على ذكر القضية في تصريحاته التي أدلى بها، لكن العائلة لا تزال تعيش الصدمة ولا تصدق رحيلها.

وتقول لينا «نحن في حالة حداد وما زلنا في حالة حزن... إنها صدمة كبيرة». وتستدرك: «لكننا لسنا محبطين... سنواصل جهودنا من أجل العدالة والمساءلة، من أجل شيرين».

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