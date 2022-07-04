عائلة شيرين أبوعاقلة تندد بنتائج التحقيق الأميركي بشأن مصدر الرصاصة

القاهرة - بوابة الوسط

نددت عائلة الصحفية الفلسطينية في قناة الجزيرة شيرين أبوعاقلة، الإثنين، بنتائج تحقيق أميركي أشار إلى أنه لم يتمكن من تحديد مصدر الرصاصة التي أودت بحياتها.

وقالت العائلة في بيان «بالنسبة لإعلان وزارة الخارجية الأميركية اليوم 4يوليو بأن الاختبار الذي أجري للرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة، وهي مواطنة أميركية، لم يكن حاسما بشأن مصدر السلاح الناري الذي أطلقت منه، لا يسعنا أن نصدق الأمر»، بحسب «فرانس برس».

«محاولات لحجب الحقيقة»

أدان الفلسطينيون، الإثنين، ما وصفوه بأنه «محاولات لحجب الحقيقة» في قضية مقتل الصحفية شيرين أبوعاقلة في أول تعقيب رسمي على تقرير أصدره خبراء أميركيون بعد معاينة الرصاصة التي قتلتها.

وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، في تغريدة أن «حكومة الاحتلال تتحمل مسؤولية اغتيال شيرين أبوعاقلة وسنستكمل إجراءاتنا لأمام المحاكم الدولية، ولن نسمح بمحاولات حجب الحقيقة أو الإشارات الخجولة في توجيه الاتهام لإسرائيل»، وفق «فرانس برس».

أطلقت من موقع إسرائيلي

ورجحت الولايات المتحدة، الإثنين، أن تكون الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة قد أطلقت من موقع إسرائيلي، إلا أنها شددت على عدم وجود ما يدعو للاعتقاد بأنها قُتلت بشكل متعمد.

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وقالت الخارجية الأميركية إن الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية لا تتيح التوصل إلى «استنتاج نهائي» فيما يتعلق بمصدر الرصاصة التي قتلتها في 11 مايو وتسلمتها من السلطات الفلسطينية.

تسليم خبراء أميركيين الرصاصة

أفاد النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب مساء السبت الماضي بأن السلطة الفلسطينية سلمت خبراء أميركيين الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبوعاقلة لتحليلها جنائيا.

وأوضح الخطيب أن الرصاصة التي أدت إلى مقتل أبوعاقلة في 11 مايو الماضي خلال تغطيتها عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، سلمت للولايات المتحدة على أن تعيدها لاحقا للسلطة الفلسطينية.