ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تركيا رسميا يوم الأربعاء المقبل 22 يونيو، على ما أفاد مسؤول تركي كبير، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس» الجمعة.

وستكون هذه الزيارة الأولى للأمير محمد بن سلمان، إلى اسطنبول منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في العام 2018، ما أدى إلى برودة وتوترا في العلاقات بين البلدين.

- إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

وفي 28 إبريل الماضي، زار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السعودية، في أول زيارة له إلى المملكة منذ قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول العام 2018.