إردوغان يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى السعودية، الخميس، حسبما أفادت الرئاسة التركية، في أول زيارة له إلى المملكة منذ قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018، والتي أحدثت شرخًا في العلاقات بين القوتين الإقليميتين.

حطت طائرة إردوغان في مدينة جدة في غرب المملكة، وكان في استقباله في المطار أمير منطقة مكّة المكرّمة خالد الفيصل، على أن يلتقي في وقت لاحق بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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وتمثل زيارة أردوغان، التي قال مكتبه إنها كانت بناء على دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان، تتويجًا لحملة استمرت أشهرًا لإصلاح العلاقات التي شملت إسقاط محاكمة بشأن مقتل خاشقجي.