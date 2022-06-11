مقتل 11 مدنيا بينهم نساء وأطفال بانفجار لغم بجنوب سورية

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل 11 مدنيا بينهم نساء وأطفال وأصيب أكثر من 30 عندما انفجر لغم بشاحنة صغيرة السبت قرب درعا في جنوب سورية، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الانسان.

تسببت المتفجرات التي تركت في حقول وطرق أو حتى في مبانٍ من قبل جميع أطراف النزاع السوري المستمر منذ عقد بجرح آلاف المدنيين وقتل مئات منهم. ومنذ بداية العام 2022، قتل حوالي 124 شخصًا في مثل هذه المتفجرات، بحسب «فرانس برس».

انفجار لغم أثناء مرور شاحنة صغيرة

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «11 شخصًا، بينهم خمسة أطفال دون السادسة عشرة وثلاث نساء، قتلوا وأصيب 34 آخرون عندما انفجر لغم أثناء مرور شاحنتهم الصغيرة». ولفت إلى أن بعض المصابين في حالة حرجة وتم نقلهم الى احد مستشفيات دمشق.

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وأشار إلى أن الشاحنة كانت تقل عمالا في بلدة دير العدس بريف درعا الشمالي. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بوقوع الحادث، وأعلنت أن عدد القتلى بلغ ثمانية. وتقول الأمم المتحدة إن الألغام منتشرة في بلدة من بين ثلاث في البلاد.

مخلفات متفجرة في سورية

سجلت سورية أكبر عدد من ضحايا الألغام في العام 2020 (2729 شخصًا بين قتيل وجريح)، متقدمة على أفغانستان، بحسب التقرير السنوي لمرصد الألغام الأرضية والذي نُشر نهاية عام 2021.

في العام 2021، وثق المرصد مقتل 241 مدنيًا واصابة 128 بمخلفات متفجرة في سورية. وتسبب النزاع السوري بمقتل نحو نصف مليون شخص، وأحدث دمارًا هائلًا في البنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.