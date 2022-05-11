من مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله: تشييع جثمان الصحفية أبوعاقله غدا (صور وفيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

تجرى مراسم تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية، شيرين أبوعاقلة، غدا الخميس، من مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، بمشاركة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وبحضور رسمي وشعبي.

وقُتلت الصحفية أبوعاقلة العاملة بقناة «الجزيرة»، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين، ثاني أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وهاتف عباس مدير مكتب «الجزيرة» في فلسطين وليد العمري، معزيا في الصحفية أبوعاقلة، وقال: «باستشهاد الصحفية أبوعاقلة، فقدت فلسطين أحد فرسان الحقيقة، الذين عملوا بكل صدق وأمانة على نقل الرواية الفلسطينية للعالم، وأسهموا في توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته»، على ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

روحي فتوح: المحتل يحاول إخفاء جرائمه

وقالت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، إن الصحفية أبوعاقلة، قُتلت «برصاصة في الوجه». وكتبت الخاطر في تغريدة على «تويتر»: «جريمة نكراء تضاف إلى السجل البشع للاحتلال الإسرائيلي إذ قتلوا الصحفية (..) برصاصة في الوجه وهي ترتدي سترة الصحافة».

بدوره، اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، أن قتل الصحفية أبوعاقلة «امتداد لسلسة جرائم القتل العمد، التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، دون حساب ولا عقاب».

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وقال فتوح في بيان نقلته وكالة «وفا»، إن «تعمّد الاحتلال والمستوطنين استهداف الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ووسائل الإعلام، يأتي في سياق محاولته إخفاء الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني».

اشتية ينعي «أيقونة الصحافة» و«فارسة الإعلام»

فيما رأى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة «التحرير» الفلسطينية، والمركزية لحركة «فتح»، حسين الشيخ، في بيان، أن «الاحتلال بإعدام الصحفية شيرين أبو عاقلة، يرتكب مرة أخرى جريمة إسكات الكلمة وقتل الحقيقة»، وفق «وفا».

ونفى الشيخ ما أعلنه رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، حول توجههم للسلطة الفلسطينية بإجراء تحقيق في اغتيال أبوعاقلة، مؤكدا أنه «سيتم تحويل هذا الملف إلى محكمة الجنايات الدولية».

ونعى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أبوعاقلة ووصفها بـ«فارسة الإعلام»، و«أيقونة الصحافة الوطنية»، وقال إن «الشهيدة شيرين أبوعاقلة قضت صباح اليوم برصاص جنود الاحتلال، خلال قيامها بواجبها الصحفي لتوثيق الجرائم المروعة التي يرتكبها جنود الاحتلال ضد أبناء شعبنا».

صورة توثق للحظات اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، 11 مايو 2022. (قناة الجزيرة)

صورة توثق للحظات اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، 11 مايو 2022. (قناة الجزيرة)

صورة توثق للحظات اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، 11 مايو 2022. (قناة الجزيرة)

صورة توثق للحظات اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، 11 مايو 2022. (قناة الجزيرة)

صورة توثق للحظات اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، 11 مايو 2022. (قناة الجزيرة)

صورة توثق للحظات اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، 11 مايو 2022. (قناة الجزيرة)