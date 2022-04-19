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سفينة إيطالية لمكافحة التلوث تصل تونس للمساعدة في سحب الوقود من الناقلة الغارقة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 05:29 مساء
سفينة إيطالية لمكافحة التلوث تصل تونس للمساعدة في سحب الوقود من الناقلة الغارقة
بدء عمليات شفط الوقود من الناقلة الغارقة قبالة سواحل تونس. (الإنترنت)
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وصلت سفينة عسكرية إيطالية لمكافحة التلوث أرسلتها روما قبالة سواحل جنوب شرق تونس، الثلاثاء، للمساعدة في عمليات سحب مادة القازوال (الديزل) من سفينة الوقود التي غرقت في هذا الموقع قبل أيام. 

قال مازري اللطيف المسؤول في البحرية التونسية عن خلية الأزمة التي أنشئت بعد الحادث إن هذه السفينة المرسلة في إطار التعاون التونسي الإيطالي تقوم حاليا بمعاينة ناقلة النفط الغارقة «كسيلو» من أجل اقتراح حل تقني لتنفيذ عملية الضخ، بحسب «فرانس برس».

ولكنه أوضح أن السفينة الإيطالية نفسها غير مجهزة بمعدات السحب وهي عملية وصفها بأنها «غير سهلة (ينبغي تنفيذها) من دون المخاطرة بتسرب الوقود». وقال اللطيف إن عملية السحب «يمكن أن تبدأ» الثلاثاء.

 ثلاث شركات تونسية متخصصة 
وعرضت ثلاث شركات تونسية متخصصة تنفيذ عملية سحب 750 طنا من الوقود الذي تنقله السفينة «كسيلو»، على ما أعلن لطفي بن سعيد المدير العام للوكالة الوطنية للمحيط على أثير إذاعية محلية خاصة. 

وغرقت سفينة «كسيلو» القادمة من ميناء دمياط المصري في طريقها إلى مالطا، السبت، قبالة السواحل التونسية التي لجأت إليها مساء الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

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ولأسباب مجهولة، تسربت المياه إلى هذه الناقلة التي يبلغ طولها 58 مترا وعرضها تسعة أمتار. قامت القوات البحرية بإجلاء أفراد الطاقم السبعة قبل غرق السفينة.

إثر عمليات تفقد قام بها غواصو البحرية صباح الأحد، تبين أن السفينة غرقت بالكامل في عمق يقارب العشرين مترا في وضعية أفقية «ودون أن تتعرض خزانات القازوال إلى تشققات»، حسب بيان وزارة البيئة.

استبعاد  «كارثة بحرية»
ولم يتسبب الغرق، وفق ما أكد وزير النقل التونسي، ربيع المجيدي، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية وقوع في «كارثة بحرية».

 وقال الناطق الرسمي لمحكمة قابس، محمد الكراي، لوكالة فرانس برس إن القضاء التونسي فتح تحقيقا في الحادث للوقوف على حيثياته والتثبت من طبيعة نشاط السفينة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة.

أثارت تقارير إعلامية محلية «شكوكا» حول مسار السفينة خاصة أنها تواجدت بالقرب من السواحل الليبية حيث تنشط عمليات تهريب النفط منذ بضع سنوات.

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