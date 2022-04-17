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ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس؟ (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 06:23 مساء
ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس؟ (فيديو)
السفينة الغارقة «كسيلو». (الإنترنت)
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أفضى تقرير عمليات الغوص، الأحد، لتفقد هيكل سفينة شحن تجارية تنقل 750 طنًا من الوقود غرقت جرّاء سوء الأحوال الجوية قبالة سواحل تونس الجنوبية الى عدم وجود تسرب منها كما لم تظهر بعد آثار تلوث.

السفينة الغارقة «كسيلو» التي كانت ترفع علم غينيا الاستوائية قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا. لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرًا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر. وطلبت مساء الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد، لكن تسرب المياه إلى غرفة المحرّكات أدى إلى غرقها السبت، بحسب «فرانس برس».

كارثة بيئية في منطقة خليج قابس 
وأثار الحادث مخاوف من إمكانية تسرّب الوقود من السفينة المحمّلة بالقزوال (الديزل)، وهو أمر من شأنه أن يتسبب بكارثة بيئية في منطقة خليج قابس، في جنوب-شرق تونس.

إثر عمليات تفقد قام بها غواصو البحرية صباح الأحد إثر تحسن الأوضاع الجوية، تبين أن السفينة غرقت بالكامل في عمق يقارب العشرين مترًا في وضعية أفقية و«دون أن تتعرض الخزانات الحاملة لشحنة القازوال إلى تشققات وبالتالي لا توجد تسربات من الكميات المشحونة (في) عرض البحر»، حسب بيان وزارة البيئة.

«الوضعية ليست خطيرة»
كما أكد وزير النقل ربيع المجيدي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي أن «الوضعية ليست خطيرة» وأن «فريق الغواصين بصدد تحديد منافذ السفينة لإيصال قنوات الشفط» من داخل خزانات الوقود في مرحلة لاحقة. وقال المجيدي إن السفينة صغيرة الحجم و«ليست ناقلة للنفط و750 طنًا من القزوال لا شيء»، وإن تونس تلقت عروضًا لمساعدة من قبل دول «أجنبية وشقيقة».

انطلقت عمليات الغوص الساعة السادسة صباحًا (الخامسة ت غ) ونشرت وزارة البيئة مقطع فيديو يظهر خروج فريق من الغواصين مصحوبين بمعداتهم على مركب من ميناء قابس.

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وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة قابس محمد الكرّاي «تم اصطحاب كل من ربّان السفينة وميكانيكي مع الغواصين صباح اليوم الى مكان الحادث لتفقد السفينة» مع تحسن الأحوال الجوية.   

وتوجّهت الوزيرة الشيخاوي التي أكدت السبت أن «الوضع تحت السيطرة»، إلى موقع الحادث حيث أظهر مقطع فيديو نشرته الوزارة غرق هيكل السفينة بالكامل دون ظهور بقع لتسرب الوقود أو تلوث في محيط الحادث ما عدا بقع زيت اتضح أنها تسربت من محرّك السفينة.

 حواجز لمنع انتشار تسرّب محتمل للوقود
وقامت السلطات البحرية، الأحد، بوضع حواجز لمنع انتشار تسرّب محتمل للوقود على طول 200 متر وفقًا لوزير النقل الذي شدّد على أن «الأولوية المطلقة هي للجانب البيئي».

تمكّنت فريق الإنقاذ من إحكام غلق منافذ خزانات الوقود الجمعة إثر إجلاء الطاقم المكوّن من سبعة أشخاص من السفينة «كسيلو» والتي يبلغ طولها حوالي ستين مترًا وعرضها تسعة أمتار.

وشرعت السلطات التونسية في التحقيق في الحادث للوقوف على حيثياته والتثبت من طبيعة نشاط السفينة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة.

«شكوك» حول المسارات 
رست السفينة في ميناء صفاقس القريب من قابس من الرابع وحتى الثامن من إبريل لتبديل أفراد الطاقم والتزود بالمؤن والقيام ببعض عمليات التصليح الطفيفة، حسب وزارة النقل.

وأفاد الناطق الرسمي باسم محكمة قابس وكالة فرانس برس بأن ملكية السفينة تابعة لشخصين أحدهم ليبي والآخر تركي.

أثارت تقارير اعلامية محلية «شكوكا» حول مسار السفينة خصوصًا وأنها تواجدت بالقرب من السواحل الليبية حيث تنشط عمليات تهريب النفط خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت وزيرة البيئة في المؤتمر الصحفي أن الوثيقة التي تحتوي على معلومات حول مسارات السفينة والشحنات التي قامت بها في المدة الأخيرة «بقيت في السفينة الغارقة»، على ما أفاد ربان السفينة خلال التحقيق معه من قبل السلطات التونسية.

دراسة مدى تأثير الحادث على نشاط الصيد البحري 
في بيان صدر السبت، عبر الصندوق العالمي للطبيعة عن قلقه من أن تحدث «كارثة بيئية أخرى في المنطقة» ودعا الخبراء «إلى دراسة مدى تأثير الحادث على نشاط الصيد البحري ودخل البحارة». 

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن موقع حطام السفينة هو «منطقة صيد يعمل فيها 600 بحار» وأن خليج قابس «يضم حوالي 34 ألف صياد يعانون من تعديات كيماوية ملوثة منذ عقود».

وتعاني محافظة قابس التي تعد حوالي 400 ألف نسمة، من مشاكل كبيرة مرتبطة بالتلوث؛ إذ تتركز مصانع ومنشآت لتحويل مادة الفوسفات بالقرب من الشواطئ.

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