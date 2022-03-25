العاهل الأردني يجتمع مع بن زايد والسيسي والكاظمي في العقبة

القاهرة - بوابة الوسط

يعقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الجمعة، لقاءً رباعيًا يضم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العقبة جنوب المملكة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وذكرت قناة «المملكة» الرسمية أن العاهل الأردني يعقد الجمعة «لقاءً تشاوريًا» مع بن زايد والسيسي والكاظمي في العقبة 325 كلم جنوب عمان على البحر الأحمر، ويأتي اللقاء قبيل جولة يبدأها السبت وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في المنطقة وتشمل دولة الاحتلال الإسرائيلي والضفة الغربية والمغرب والجزائر.

كما يأتي بعد أيام قليلة على لقاء ثلاثي جمع السيسي وبن زايد مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في شرم الشيخ.