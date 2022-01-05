العاهل الأردني يشدد على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين خلال استقبال وزير الدفاع الإسرائيلي

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. (الإنترنت)

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، في عمان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وبحث معه عملية السلام المتوقفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن «الملك شدد خلال اللقاء، على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الأراضي الفلسطينية واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لذلك، من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين»، وفق «فرانس برس».

كشف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في الخامس من سبتمبر الماضي أنه التقى سرًا مع العاهل الأردني عبدالله الثاني في عمان، وسط تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.