غوتيريس من بيروت: لا يحق للمسؤولين الانقسام والتسبب في «شلل» لبنان

أنطونيو غوتيريس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس اللبناني ميشال عون. (أ ف ب)

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من بيروت التي وصل إليها الأحد في زيارة «تضامن» على أنه «لا يحق» للمسؤولين السياسيين أن يكونوا منقسمين ويشلوا عمل المؤسسات الدستورية، بينما يعاني شعبهم تداعيات أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وفي كلمة ألقاها من القصر الرئاسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني ميشال عون، قال غوتيريس: «نظرًا إلى معاناة الشعب اللبناني، لا يحق للقادة السياسيين أن يكونوا منقسمين ويشلوا البلد»، لافتًا إلى أن اللبنانيين يتوقعون منهم «إعادة إحياء الاقتصاد» وضمان «حكومة فاعلة».

دعوة المجتمع الدولي إلى «تعزيز دعمه للبنان»

وجدد غوتيريس دعوته المسؤولين «إلى العمل معًا لحل الأزمة». كما دعا المجتمع الدولي إلى «تعزيز دعمه للبنان».

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارًا اقتصاديًّا غير مسبوق، صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحد من التدهور وتحسن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر. ويشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية مقابل توفير الدعم المالي للبنان.

ورغم حجم الأزمة وتداعياتها المتمادية، لم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف أكتوبر، على خلفية انقسام سياسي حول أداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بـ215 شخصًا على الأقل، وتسبب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقًا دمارًا واسعًا بالعاصمة.

سلسلة لقاءات وزيارات ميدانية

وشدد غوتيريس الذي تحفل زيارته المستمرة حتى الأربعاء بسلسلة لقاءات وزيارات ميدانية، على أن هدف لقاءاته هو «مناقشة أفضل السبل لدعم شعب لبنان في تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة».

واعتبر أن الانتخابات النيابية التي يعتزم لبنان تنظيمها في الربيع المقبل ستشكل محطة «رئيسية، وعلى الشعب اللبناني أن يلتزم بشكل كامل في اختيار كيفية دفع البلاد قدمًا».

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من جهته، أكد عون في كلمة ألقاها بالفرنسية أنه ستُوفَر للانتخابات «كل الأسباب كي تكون شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للبنانيين في اختيار ممثليهم».

ويشدد المجتمع الدولي على ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها. ويأمل كثير أن تشكل الانتخابات، بعد الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي عمت البلاد ضد الطبقة السياسية منذ خريف 2019، خطوة، وإن كانت صغيرة، على طريق تجديد النخبة السياسية.

تفقد قوة الأمم المتحدة الموقتة «يونيفيل»

ويشمل جدول أعمال غوتيريس، الإثنين، زيارة مرفأ بيروت «للوقوف دقيقة صمتًا تكريمًا لأرواح ضحايا انفجار مرفأ بيروت وعائلاتهم». كما يلتقي عددًا من كبار المسؤولين والقادة الروحيين وممثلين للمجتمع المدني. ويجري كذلك زيارات ميدانية، إحداها إلى مدينة طرابلس (شمال)، يلتقي خلالها متضررين من الأزمات المتعددة التي تواجهها البلاد.

ويتفقد، الثلاثاء، قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) في جنوب لبنان، على أن يجول على طول الخط الأزرق وهو خط وقف إطلاق النار الذي جرى التوافق عليه بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في العام 2000 وينطوي على 13 نقطة، متنازعًا عليها بين الدولتين.

ويعقد غوتيريس مؤتمرًا صحفيًّا، مساء الثلاثاء، في بيروت، قبل أن يختتم زيارته الأربعاء.