«الخارجية الأميركية»: واشنطن تعتزم المضي قدما في بيع طائرات «إف-35» للإمارات

مقاتلة من طراز «إف 35»، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مسؤولة أميركية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتزم المضي قدمًا في بيع 50 طائرة مقاتلة «شبح إف-35» لدولة الإمارات العربية المتحدة لكن يتعين أن يكون هناك تفاهم واضح بخصوص «التزامات إماراتية». جاء ذلك وسط بطء التقدم في عملية البيع.

وأضافت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي، ميرا ريسنيك، في مكالمة مع الصحفيين: «نواصل التشاور مع المسؤولين الإماراتيين للتأكد من أن لدينا تفاهمًا متبادلاً واضحًا لا لبس فيه فيما يتعلق بالالتزامات والإجراءات الإماراتية قبل وأثناء وبعد التسليم»، دون أن توضح ما هي هذه الالتزامات، وفق «رويترز».

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وتباطأ بيع 50 طائرة حربية «إف-35» للإمارات وسط مخاوف في واشنطن بخصوص علاقة أبوظبي مع الصين بما في ذلك استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس لشركة هواوي في البلاد.

المشاركة الصينية

وقال رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، داني سيبرايت، لرويترز: «تواصل واشنطن الضغط على أبوظبي بشأن التزامات محددة تتعلق بكيفية ومكان تشغيل المنظومة (منظومة الطائرات) بمجرد تسلمها. ترى الإمارات أن بعض هذه المطالب يمثل انتهاكا لسيادتها».

وأضاف: «المشاركة الصينية في الجيل القادم من شبكات الاتصالات والبيانات لدولة الإمارات ووجود الصين في الموانئ البحرية الإماراتية وعرض الصين تقديم بعض التقنيات العسكرية الحساسة للإمارات تعد أيضًا نقاطًا شائكة كبيرة تعقد إتمام صفة إف-35 مع الولايات المتحدة».

ووافقت الولايات المتحدة تحت حكم الرئيس السابق دونالد ترامب على بيع الطائرات بعد أن أقامت الإمارات العام الماضي علاقات مع إسرائيل. وقالت إدارة الرئيس جو بايدن هذا العام إنها سوف تمضي قدمًا في عملية البيع.