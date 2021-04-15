الإمارات تقترب من أن تكون أول دول عربية تمتلك مقاتلات «إف 35» الأميركية.. بشروط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أبريل 2021, 02:09 صباحا
مقاتلة من طراز «إف 35»، (أرشيفية: الإنترنت)

ألمحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أنها ستمضي قدما بصفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات تتضمن مقاتلات إف-35 الحديثة، لكنها تنظر في وضع قيود على هذه الصفقة وإرجاء مواعيد التسليم.

وكانت الخارجية الاميركية قد طلبت بعد فترة وجيزة من تنصيب بايدن في يناير الماضي، إجراء مراجعة على صفقة الأسلحة هذه التي كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد اجازها بعد اعتراف الإمارات بإسرائيل، حسب وكالة «فرانس برس».

واشنطن تريد حوارًا مع أبوظبي 
وفي رد على دعوى قضائية تطالب بإلغاء مبيعات الأسلحة للامارات، ذكرت الخارجية الأميركية أنها تخطط لإجراء «حوار قوي ومتواصل» مع الدولة الخليجية بشأن الصفقة.

وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية: «باستطاعتنا التأكيد أن الإدارة تعتزم المضي قدما في مبيعات الأسلحة المقترحة هذه الى الإمارات العربية المتحدة، حتى مع مواصلتنا مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين لضمان تطوير تفاهمات مشتركة تتعلق بالتزامات متوجبة على الامارات قبل وخلال وبعد التسليم».

وأضاف أن مواعيد التسليم المتوقعة لهذه المبيعات في حال تنفيذها في نهاية المطاف، ستكون بعد سنوات عدة.

والدعوى القضائية التي تهدف لإلغاء الصفقة رفعها مجموعة من الأشخاص بالنيابة عن «ضحايا مزعومين لمشاركة الإمارات في الحلف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن اضافة الى دعمها القائد النافذ في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر»، وفق الوكالة الفرنسية. 

اعتراض داخل مجلس النواب الأميركي
وأعرب غريغوري ميكس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب عن قلقه من هذه الصفقة. وقال: «لحسن الحظ لن تنفذ عمليات تسليم الأسلحة في أي وقت قريب، لذا سيكون هناك متسع من الوقت أمام الكونغرس لمراجعة ما إذا كان ينبغي المضي قدما في هذه المبيعات وما هي القيود والشروط التي سيتم فرضها».

وفي حال إتمام الصفقة ستكون الإمارات أول دولة عربية تحصل على مقاتلات اف-35 الأميركية الأحدث والتي تتميز بقدرتها على تجنب الرادارات وجمع المعلومات الاستخباراتية وشن غارات في عمق مناطق العدو والقيام بمبارزات جوية.

وستتسلم الإمارات 50 مقاتلة اف-35، أي نصف ما تملكه اسرائيل التي رفضت في السابق تسليم دول عربية لهذا الطراز من أجل المحافظة على تفوقها العسكري، لكنها أسقطت اعتراضها بعد موافقة الإمارات العام الماضي على التطبيع مع تل أبيب. 

وبررت إدارة ترامب الصفقة بالتهديدات الايرانية، فيما أعرب نواب من الحزب الديمقراطي الأميركي عن خشيتهم من أن تطلق هذه الصفقة «سباق تسلح في منطقة حساسة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد الأوروبي يفاوض «فايزر» لطلب 1.8 مليار جرعة من لقاحها لسنة 2022-2023
دولى
إردوغان يندد بتصريحات رئيس الوزراء الإيطالي «المبتذلة» بعدما وصفه بـ«ديكتاتور»
دولى
عقوبات ومكافآت لحض الصينيين على تلقي اللقاح
طب وصحة
«التعشير الحجازي» رقصة «حربية» متوارثة عبر الأجيال في السعودية
ثقافة وفن
«المركزي»: 20.38 مليار دينار الناتج المحلي الإجمالي في 2020
ليبيا
وزير الخارجية الأميركي: حان وقت إعادة القوات المنتشرة في أفغانستان
دولى
دبي تسمح للمطاعم بالعمل في نهار رمضان دون تغطية الواجهات
اقتصاد
وصفتهم الحكومة بـ«مرتزقة» تسللوا من ليبيا.. المعارضة التشادية تعلن عن تحرير مدن ...
ليبيا
باريس سان جيرمان يتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال رغم الخسارة أمام البايرن
رياضة عالمية
إيطاليا تسمح بحضور الجماهير في مباريات «اليورو»
رياضة عالمية
نكسة لحملة التلقيح العالمية مع تعليق استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»
دولى
بايدن يقترح على بوتين عقد قمة «في دولة ثالثة» خلال «الأشهر المقبلة»
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاب يموت 10 مرات في ليلة