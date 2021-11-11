رسميا.. مصر تستضيف مؤتمر المناخ المقبل «COP 27»

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية خلال مشاركتها في قمة «كوب-26 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

تستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقبل «COP27» بشرم الشيخ في 2022، وذلك بعد الإعلان رسميا خلال قمة غلاسكو المنعقدة حاليًا.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، في كلمتها بمؤتمر غلاسكو نيابة عن الحكومة المصرية، عن «تقديرها لجميع الوفود، خاصة الأطراف الأفريقية على ثقتهم ودعمهم استضافة مصر لمؤتمر الأطراف المقبل، وجمع جهود العالم لمواجهة تحدي تغير المناخ، الذي يتطلب إجراءات متعددة الأطراف نشطة وديناميكية وتعاونية بين الجميع».

وأكدت فؤاد، وفق بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، الرسالة التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قمة قادة العالم في الأول من نوفمبر بمؤتمر غلاسكو، والتي شدد خلالها على أن COP27 سيكون مؤتمرًا أفريقيًا حقيقيًا.

وقالت الوزيرة: «نأمل أن نحقق تقدمًا في مجالات الأولويات مثل تمويل المناخ والتكيف والخسارة والأضرار، لمواكبة التقدم الذي يأمل العالم أن يحققه في جهود التخفيف والوصول إلى الحياد الكربوني».

وأشارت إلى «التزام الرئاسة المقبلة في مصر بحمل الشعلة والبناء على النجاحات التي حققتها الرئاسة الحالية، حيث ستبدأ مصر في أقرب وقت في التنسيق لضمان الانتقال السلس لعملية التفاوض ومسار المبادرات والتعهدات الموازية».

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وشددت وزيرة البيئة على «التزام مصر تجاه الجميع، بالعمل على بناء جسور التعاون، وإزالة الخلافات وإيجاد أرضية مشتركة تساعد على الاتفاق والتقدم في القضايا الحاسمة المطروحة».