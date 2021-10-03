«فرانس برس»: أول اتصال هاتفي من الرئيس السوري بشار الأسد بالعاهل الأردني منذ اندلاع النزاع في سورية

الرئيس السوري بشار الأسد وملك الأردن عبدالله الثاني. (بوابة الوسط9

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس السوري بشار الأسد هو الأول منذ اندلاع النزاع في سورية العام 2011، على ما أفاد الديوان الملكي في بيان، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وجاء في البيان الذي تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة عنه، أن «الملك عبدالله الثاني، تلقى اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس السوري بشار الأسد، تناول العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما»، مع العلم أن الأردن من الدول العربية القليلة التي أبقت على علاقاتها مع سورية بعد اندلاع النزاع، غير أن الاتصالات كانت محدودة.