الاتحاد الأوروبي يدين محاولة الانقلاب في السودان

مقر الاتحاد الأوروربي في بروكسل، (أرشيفية: ا ف ب)

دان الاتحاد الأوروبي محاولة الانقلاب في السودان، الذي اتهمت سلطاته «فلول النظام البائد» بالوقوف ورائها، في إشارة إلى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، المعتقل منذ أكثر من سنتين بعد أن أطاحه الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية «سونا»: «يدين الاتحاد الأوروبي بشدة محاولة الانقلاب التي وقعت الثلاثاء في السودان.

وأكد رئيس الدبلوماسية الأوروبية مواصلة الاتحاد «دعم الحكومة الانتقالية في السودان لتحقيق السلام والازدهار والديمقراطية في البلاد».

إدانة أممية لمحاولة الانقلاب في السودان

كما دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أيضا، محاولة الانقلاب في السودان، ودعا البلد الأفريقي للحفاظ على مكتسبات عملية انتقاله الديمقراطي.

- غوتيريس يدين محاولة الانقلاب في السودان

- محاولة انقلاب «فاشلة» في السودان

- مجلس السيادة السوداني: الوضع تحت السيطرة بعد احتواء محاولة الانقلاب

- الجيش السوداني: أحبطنا محاولة انقلابية.. والأوضاع تحت السيطرة تماما

وقال الناطق باسمه، ستيفان دوجاريك، إن غوتيريس «يدين محاولة الانقلاب في الخرطوم»، مضيفًا أن «الأمين العام يدعو جميع الأطراف لمواصلة التزامها العملية الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني لمستقبل يشمل الجميع وينعم بالسلام والاستقرار والديمقراطية».

وأمس الثلاثاء، أكد الجيش السوداني أن القوات المسلحة أحبطت «محاولة انقلابية»، مؤكدا أن «الأوضاع تحت السيطرة تماما».

وأوضح عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، أن الأجهزة العسكرية والأمنية «تمكنت من السيطرة على الوحدات العسكرية التي كان مدبرو الانقلاب ينوون السيطرة عليها»، وأشار إلى أن مدبري محاولة الانقلاب «أرادوا السيطرة على سلاح المدرعات بالشجرة، ومنطقة وادي سيدنا العسكرية بشمال أم درمان».

بدوره، قال رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك، إن المحاولة الانقلابية «استهدفت الثورة وكل ما حققته من إنجازات»، موضحًا أنه كان «انقلابًا مدبرًا من جهات داخل وخارج القوات المسلحة». واعتبر في خطاب تلفزيوني أن المحاولة كانت «امتداد لمحاولات فلول النظام البائد لإجهاض الانتقال المدني الديمقراطي».