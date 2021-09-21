غوتيريس يدين محاولة الانقلاب في السودان

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريس.(أرشيفية: الإنترنت)

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الثلاثاء، محاولة الانقلاب في السودان، ودعا البلد الأفريقي للحفاظ على مكتسبات عملية انتقاله الديمقراطي.

وقال الناطق باسمه، ستيفان دوجاريك، إن غوتيريس «يدين محاولة الانقلاب في الخرطوم»، مضيفًا أن «الأمين العام يدعو جميع الأطراف لمواصلة التزامها العملية الانتقالية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني لمستقبل يشمل الجميع وينعم بالسلام والاستقرار والديمقراطية».

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وفي وقت سابق اليوم، قال عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان، إن الأجهزة العسكرية والأمنية «تمكنت من السيطرة على الوحدات العسكرية التي كان مدبرو الانقلاب ينوون السيطرة عليها»، وأوضح أن مدبري محاولة الانقلاب «أرادوا السيطرة على سلاح المدرعات بالشجرة، ومنطقة وادي سيدنا العسكرية بشمال أم درمان».

وفي خطاب تلفزيوني، قال رئيس الحكومة السوداني عبدالله حمدوك، إن المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد فجر اليوم، «استهدفت الثورة وكل ما حققته من إنجازات»، موضحًا أنه كان «انقلابًا مدبرًا من جهات داخل وخارج القوات المسلحة»، وأنه «امتداد لمحاولات فلول النظام البائد لإجهاض الانتقال المدني الديمقراطي»، في إشارة إلى نظام الرئيس المخلوع عمر البشير المعتقل منذ أكثر من سنتين بعد أن أطاحه الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة.