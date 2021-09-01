قطر تطالب «طالبان» بتوفير «ممر آمن» لراغبي الخروج من أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 سبتمبر 2021, 11:19 صباحا
أفغان محتشدون أمام مطار كابل. 20 أغسطس 2021. (أ ف ب)

دعت قطر التي تستضيف قادة من «طالبان» وتسهل عمليات الإجلاء للدول الغربية من أفغانستان، الحركة إلى ضمان «ممر آمن» للراغبين بالخروج من هذا البلد بعد الانسحاب الأميركي.

وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحفي في الدوحة: «نحث طالبان على مسألة حرية التنقل وأن يكون هناك ممر آمن لخروج وأيضا لدخول الناس إذا رغبوا في ذلك»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وتابع: «نتمنّى أن نرى أنّ هذه الالتزامات يتم الإيفاء بها في المستقبل القريب عندما يعود المطار إلى التشغيل مرة أخرى وأن تكون بطريقة سلسة وألا يكون هناك أي تحديات لأي أحد يريد الخروج من أفغانستان أو القدوم إليها»، كما ذكر أنّ الدوحة تقيم حوارا مع طالبان «بشكل مستمر» لحثهم على «أن يكون هناك ترشيد لسياساتهم وخطاباتهم تجاه المرأة وأن يتم التعامل معها وفق الحقوق المنوطة لها».

في أعقاب الانسحاب الأميركي، يتركّز الاهتمام على مطار كابل وكيفية إبقائه مفتوحا وحول سماح طالبان للراغبين بالمغادرة بالخروج دون عوائق ما أن تعود حركة الملاحة.

واعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الثلاثاء، أنّ مطار كابل يكتسي «أهمية وجودية» بالنسبة لأفغانستان وللدعم الطبي والإنساني لهذا البلد، فيما تسعى عدة دول لإجلاء مزيد رعاياها، ومن الذين عملوا معها في العقدين الماضيين. وتلعب قطر دورا رئيسيا في هذا الأمر كونها تحوّلت إلى ممر رئيسي لعشرات آلاف الأشخاص من كابل نحو دول أخرى بينها الولايات المتحدة. كما أنّ الإمارة الخليجية الثرية تستضيف قادة من طالبان وقد سهّلت محادثات بين الحركة وواشنطن.

نقل السفارة الهولندية من كابل إلى الدوحة
وأعلنت وزيرة الخارجية الهولندية سيغريد كاغ، في المؤتمر الصحفي مع نظيرها القطري، الأربعاء، أنّ بلادها قرّرت نقل سفارتها من كابل إلى العاصمة القطرية في أعقاب الانسحاب الأميركي من أفغانستان، بعد خطوة مماثلة من الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت الوزيرة: «طلبت (من قطر) الموافقة على نقل سفارة هولندا من كابل إلى الدوحة»، وأثنت على الدور القطري قائلة: «أعتقد أننا جميعًا نتطلع نحو قطر»، مضيفة أنها طلبت من الدوحة «استخدام نفوذها لمساعدة جميع الأطراف في أفغانستان للوصول إلى اتفاق سياسي شامل يضمن الاستقرار والازدهار».

كما حذّرت من «عودة أفغانستان لتصبح قاعدة للمنظمات الإرهابية، لذا فإن مسألة مكافحة الإرهاب أمر مهم للغاية».

ويخشى المجتمع الدولي والدول الأوروبية خصوصا أن تستغل الجماعات المتطرفة الأحداث في هذا البلد لتعزيز صفوفها بعد خروج القوات الأجنبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«غوغل» ترجئ العودة إلى مكاتبها حتى مطلع 2022
اقتصاد
نص بيان اجتماع وزراء خارجية «دول جوار ليبيا» في الجزائر (31 أغسطس 2021)
ليبيا
وزراء خارجية دول جوار ليبيا يتفقون على تفعيل لجنتي السياسة والأمن برئاسة الجزائر...
ليبيا
ألواح شمسية فوق المنازل لإضاءة عتمة لبنان
اقتصاد
تبون يستذكر أزمات الجزائر السابقة للتفاؤل بفرص حل الأزمة الليبية
ليبيا
«التعليم العالي» تبحث عودة الإيفاد بالخارج والقرارات المعطلة
ليبيا
رسميا.. «ريال مدريد» يضم كامافينغا
رياضة عالمية
اشتباك مسلح أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس
ليبيا
بوتين يقدم مكافآت مالية لعناصر القوى الأمنية والجيش قبل الانتخابات التشريعية
دولى
سولشاير يعدد مكاسب التعاقد مع رونالدو
رياضة عالمية
«فرانس برس»: الخليجيون يتدفقون على أوكرانيا وقطاعها السياحي يتحسن
اقتصاد
«الرئاسي» ينتقد تصريحات المشري بخصوص زيارة اللافي إلى تونس
ليبيا
أوكرانيا: العثور على مقبرة جماعية من عهد ستالين تحوي رفات 20 ألف شخض
دولى
تعرف على آخر عسكري أميركي غادر أفغانستان
دولى
«طالبان» تعليقا على الانسحاب الأميركي: «لقد صنعنا التاريخ»
دولى
طائرة رئاسية تنقل المنتخب الوطني لمواجهة أنغولا
رياضة محلية
الدبيبة يدعو «عون وصنع الله» لاجتماع الأحد المقبل
ليبيا
منتخب الغابون يصل إلى بنغازي استعدادا لمواجهة المنتخب الوطني
رياضة محلية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أول ظهور لكريستيانو رونالدو بقميص «مانشستر يونايتد»