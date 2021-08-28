السيسي وأمير قطر في العراق لحضور مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»

أمير قطر تميم بن حمد على اليمين مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، والسيسي مع رئيس العراق برهم صالح، بغداد , 28 أغسطس 2021. (وكالة الأنباء العراقية)

وصل كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد إلى العاصمة العراقية، اليوم السبت، لحضور مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، الذي يبحث ملفات أمنية وسياسية واقتصادية لها علاقة بالعراق ومستقبله.

ويشارك في المؤتمر الذي ينطلق اليوم 9 دول، من بينها الإمارات التي يمثلها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وفرنسا التي يمثلها الرئيس إيمانويل ماكرون والذي وصل إلى بغداد وأجرى مباحثات مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، حسب وكالة الأنباء العراقية.

- ماكرون من بغداد: تهديد «داعش» مستمر.. ويجب عدم خفض الحذر ضد التنظيم

وصباح اليوم، استقبل العراقي برهم صالح نظيره المصري في بغداد؛ فيما استقبل الكاظمي أمير قطر بمطار بغداد الدولي.

كما توجَّه الشيخ محمد بن زايد على رأس الوفد الإماراتي، إلى بغداد للمشاركة في المؤتمر الذي يبحث العراق من خلاله التأكيد على إعادة دوره السياسي في المنطقة، وتشير مصادر إلى أن المجتمعين سيؤكدون على دعم الحكومة العراقية ومكافحة الإرهاب.

السيسي مع الرئيس العراقي برهم صالح، بغداد , 28 أغسطس 2021. (وكالة الأنباء العراقية)

أمير قطر تميم بن حمد مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، بغداد , 28 أغسطس 2021. (وكالة الأنباء العراقية)