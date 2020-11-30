«حرب الخرائط» تعرقل مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وحكومة تل أبيب

آليات لقوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان وللجيش اللبناني في بلدة الناقورة الحدودية، 14 أكتوبر ( فرانس برس)