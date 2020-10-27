إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة في اجتماع لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا

جانب من مراحل بناء سد النهضة في إثيوبيا، 26 ديسمبر 2019، (أ ف ب)

يشارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه جنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، لوزراء الخارجية والموارد المائية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا؛ بهدف إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة التي كانت توقفت منذ نهاية شهر أغسطس الماضي.

وتأتي مشاركة وزير الخارجية المصري في هذا الاجتماع تأكيدًا لاستعداد بلاده للانخراط في مفاوضات فعالة وجادة بين الدول الثلاث من أجل تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة، التي وجهت الدول الثلاث بالتفاوض من أجل إبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالحها المشتركة ويؤمن حقوقها المائية.