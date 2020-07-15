مصر تسجل 913 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و59 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 10:19 مساء

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، خروج 591 متعافى من فيروس «كورونا» من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، د. خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًّا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

مصر تسجل 912 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و89 حالة وفاة
«الصحة المصرية»: تسجيل 923 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و67 حالة وفاة

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس «كورونا».

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا المستجد» حتى اليوم الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و4067 حالة وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. الإعلان عن موعد انطلاق مونديال 2022
رياضة عالمية
بيرول: نتوقع سعر 40 دولارا للبرميل في الأشهر المقبلة
اقتصاد
«عكس التيار» مع محمد زيدان - ملف النفط في ليبيا.. نقطة حوار سياسي أم تصعيد ...
فيديو
«أفريكوم»: نمتلك أدلة على زرع «فاغنر» ألغاما في طرابلس وحولها
ليبيا
الأمم المتحدة: 132 مليون شخص يضافون لقائمة الجياع في العالم نتيجة «كورونا»
عربى
السرقة تطال الحليب وحفاضات الأطفال نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان
اقتصاد
الإدارة الأميركية تتراجع عن قرارها إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب
دولى
الرئاسة التركية: إردوغان وترامب اتفقا على العمل بشكل وثيق كحلفاء لتحقيق استقرار ...
ليبيا
تسجيل حالتي وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
تقرير أميركي يرجح نهاية صراع النفط الليبي بتراجع نفوذ «توتال» الفرنسية و«إيني» ...
ليبيا
عقبات في طريق أصحاب الأعمال الصغيرة في ليبيا بعد انتهاء «حرب العاصمة»
ليبيا
السودان يعلن حالة الطوارئ في ولاية شمال دارفور
عربى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

في ليبيا ودول عربية.. تشاهد اليوم محطة الفضاء الدولية كنجمة ساطعة في السماء