«الصحة المصرية»: تسجيل 923 إصابة جديدة بفيروس.. «كورونا» و67 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 يوليو 2020, 10:07 مساء

سجلت مصر تراجعا في حالات الإصابات اليومية بفيروس «كورونا المستجد» حيث استمر انخفاض الحالات المسجلة دون الألف حالة، وأعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، عن خروج 602 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى اليوم.

وأوضح الناطق باسم الوزارة د.خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

«الصحة المصرية»: تسجيل 88 وفاة و1168 إصابة جديدة بـ«كورونا»
«الصحة المصرية»: 1218 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و63 حالة وفاة

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و 3769 حالة وفاة.

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