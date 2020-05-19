مصر تسجل ارتفاعا في حالات الإصابات اليومية بـ«كوفيد-19».. 720 إصابة جديدة و14 وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 07:59 مساء
سيدة مصرية ترتدي كمامة بأحد شوارع القاهرة. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، خروج 302 من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3742 حالة حتى اليوم.

وأوضح الناطق باسم الوزارة، خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس «كورونا» «كوفيد-19» ارتفع ليصبح 4275 حالة، من ضمنهم الـ3742 متعافى.

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وأضاف أنه تم تسجيل 720 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا المستجد» حتى اليوم، الثلاثاء، هو 13484 حالة من ضمنهم 3742 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و659 حالة وفاة.

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