مصر تفرض إجراءات جديدة صارمة لمواجهة «كورونا» بعد إجازة عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 06:24 مساء
رجل يضع كمامة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في القاهرة، 13 مايو 2020. (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، قرارا يلزم العاملين والمترددين على الأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك باستخدام الكمامة الواقية، مع فرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه (254 دولارا) على المخالفين.

ويبدأ سريان القرار الذي يجيء في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس «كورونا» من 30 مايو ويستمر لمدة 15 يوما، حسب «رويترز».

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وجاء في بيان للحكومة أن قرار رئيس الوزراء يلزم «العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء الوجود بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية» ويُعاقب المخالف «بغرامة لا تتجاوز أربعة آلاف جنيه».

كان الناطق باسم مجلس الوزراء المصري قال يوم الأحد إن الحكومة تعمل على إنتاج كمامات من القماش بسعر خمسة جنيهات للقطعة الواحدة وتصلح للاستخدام لمدة شهر كامل.

ويقضي قرار رئيس الوزراء بأن يستمر إغلاق «المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه».

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كما يستمر خلال فترة سريان القرار إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، مع سريان حظر التجول من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا.

ونص القرار على تمديد تعليق رحلات الطيران الدولية للركاب حتى إشعار آخر. وأعلنت وزارة الصحة والسكان، يوم الإثنين، تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و15 حالة وفاة.

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