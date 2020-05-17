مصر: قرارات استثنائية جديدة لمواجهة كورونا في أيام عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 02:29 مساء
الشوارع خالية في أول يوم جمعة بشهر رمضان في باب زويلة بالقاهرة القديمة. (فرانس برس)

أعلنت الحكومة المصرية اتخاذ عدة إجراءات استثنائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، منها فرض حظر التجول ليبدأ من الخامسة مساء إلى السادسة صباحا، بداية من الأحد المقبل حتى الجمعة، (فترة عيد الفطر).

كما تقرر منع وسائل النقل الجماعي وإغلاق المحال التجارية والمولات والشواطئ والحدائق والمنتزهات، من الأحد إلى الجمعة، في الوقت الذي أجازت فيه هيئة كبار العلماء بالأزهر صلاة العيد في البيوت.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء اليوم الأحد. 

وقررت الحكومة كذلك تأجيل امتحانات طلاب الثانوية العامة لتبدأ في 21 يونيو المقبل بدلا من السابع من يونيو، موعدها المحدد سابقا؛ بينما نوهت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لإعادة الحياة إلى طبيعتها وفتح بعض القطاعات المتوقفة بداية من منتصف يونيو.

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