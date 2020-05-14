الصحة المصرية: 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وارتفاع عدد المتعافين

من تقرير وزارة الصحة المصرية عن مستجدات فيروس كورونا في مصر, 14 مايو 2020 (صفحة الوزارة بفيسبوك)

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الخميس، خروج 140 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2626 حالة حتى اليوم.

وقال الناطق باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) «ارتفع ليصبح 3133 حالة، من ضمنهم الـ2626 متعافيا»، بحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» مساء اليوم.

وأضاف أنه «تم تسجيل 398 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس»، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

العدد الإجمالي

وقال الناطق باسم وزارة الصحة المصرية إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 10829 حالة من ضمنهم 2626 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 571 حالة وفاة.

ووفق البيان نفسه، تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.