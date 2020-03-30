«رويترز»: ضربات جوية للتحالف على صنعاء

صورة من فيديو نشره الحوثيون في 15 فبراير 2020 لمكان سقوط مقاتلة سعودية (أ ف ب)

نفذ التحالف العربي الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن عدة ضربات جوية اليوم الاثنين على العاصمة صنعاء، التي لم تتعرض للقصف خلال الأشهر القليلة الماضية إلا فيما ندر بفضل جهود خفض التصعيد التي ساندتها الأمم المتحدة، وذلك حسب شهود تحدثوا لوكالة «ويترز».

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وجاءت الضربات على صنعاء بعد أن اعترضت السعودية صاروخين باليستيين قالت جماعة الحوثي إنها أطلقتهما السبت الماضي صوب الرياض والمناطق الجنوبية من السعودية قرب الحدود اليمنية.