السودان: ارتفاع المصابين بالكوليرا إلى 124 حالة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 سبتمبر 2019, 09:02 مساء
صورة ارشيفية تظهر امرأة تزن ابنها المصاب بنقص التغذية في مركز تديره هيئة الاغاثة الدولية في 13 مايو 2017. (فرانس برس)

أعلن السودان الخميس ارتفاع عدد حالات الإصابة بوباء الكوليرا في البلاد إلى 124 حالة، غالبيتها في ولاية النيل الأزرق.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه تم رصد الوباء في ولايتي النيل الأزرق وسنار، موضحا أنّ «جملة الإصابات بمرض الكوليرا تراكميا بلغت 124 إصابة منها 101 في ولاية النيل الأزرق، و23 في ولاية سنار»، مشيراً إلى عدم تسجيل أي حالات وفيات جديدة، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وأوضحت الوزارة أن منظمة الصحة العالمية أرسلت خبراء إلى الولايتين. وكانت الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي تسجيل أربع إصابات جديدة بالكوليرا في ولاية النيل الأزرق.

وأعلنت الوزارة تسجيل ثلاث وفيات في ولاية النيل الأزرق جراء الإسهال الحاد الناجم عن المرض.

وكانت منظّمة الصحة العالمية أعلنت حينها أنها تتعاون بشكل وثيق مع السلطات الصحية في النيل الأزرق من أجل التصدي لحالات الإصابة بالكوليرا في الولاية.

وحذّر مسؤول سوداني من تفشي وباء الكوليرا وغيره من الأمراض التي تسبّب الإسهال ما لم تتّخذ إجراءات، نظراً إلى تردّي الأوضاع الصحية وضعف البنى التحتية لشبكتي المياه والصرف الصحي، والذي تفاقم جراء الفيضانات والسيول.

وفي العام 2016 قضى العشرات في السودان جراء الإسهال الذي أصاب الآلاف في البلاد. ومنذ العام 2011 تشهد ولاية النيل الأزرق تمرّدا لـ«الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال». وأعلن الجيش وقفا لإطلاق النار بعد إطاحته بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل.

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