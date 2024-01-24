  • Alwasat News
Atwasat

«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 10:26 مساء
«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء الصناعي
شعارا «أوبن إيه آي» وبرنامجها للذكاء الصناعي «تشات جي بي تي» 4 أكتوبر 2023 (أ ف ب)
WTV_Frequency

وسبق أن أعرب الخبراء عن مخاوفهم من أن الذكاء الصناعي قد يؤدي إلى تصعيد الصراعات في جميع أنحاء العالم بفضل «الروبوتات» التي يمكن أن تقتل دون أي تدخل بشري.

وأدى تغيير القاعدة، الذي حدث بعد يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، إلى إزالة الجملة التي تنص على أن الشركة لن تسمح باستخدام النماذج في «الأنشطة التي تنطوي على مخاطر عالية للأذى الجسدي، بما في ذلك: تطوير الأسلحة والجيش والحرب»، وفقا لـ«ديلي ميل».

وصرح متحدث باسم «أوبن أيه آي» لموقع «ديلي ميل» أن الشركة، التي تجري محادثات لجمع الأموال بقيمة مئة مليار دولار، تعمل مع إدارة الدفاع الأميركية على أدوات الأمن السيبراني المصممة لحماية البرمجيات مفتوحة المصدر.

«أوبن أيه آي» ستطلق أدوات لمكافحة التضليل في العمليات الانتخابية
الاتحاد الأوروبي ينظر في استثمار مايكروسوفت في «أوبن أيه آي»
«أوبن إيه آي» تنشئ فريقا لتحديد مخاطر الذكاء الصناعي ومنعها

وقال المتحدث: «سياستنا لا تسمح باستخدام أدواتنا لإيذاء الناس أو تطوير الأسلحة أو مراقبة الاتصالات أو إصابة الآخرين أو تدمير الممتلكات. ومع ذلك، هناك حالات استخدام تتعلق بالأمن القومي تتوافق مع مهمتنا. على سبيل المثال، نحن نعمل بالفعل مع وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة (DARPA) لتحفيز إنشاء أدوات جديدة للأمن السيبراني لتأمين البرامج مفتوحة المصدر التي تعتمد عليها البنية التحتية الحيوية والصناعة. لم يكن من الواضح ما إذا كان سيجري السماح بحالات الاستخدام المفيد هذه بموجب مصطلح (عسكري) في سياساتنا السابقة. لذا فإن الهدف من تحديث سياستنا هو توفير الوضوح والقدرة على إجراء هذه المناقشات».

دعوة للحد من استخدامات الذكاء الصناعي العسكرية
وفي العام الماضي، وقعت 60 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، على «دعوة للعمل» للحد من استخدام الذكاء الصناعي (AI) لأسباب عسكرية.

وأشار خبراء حقوق الإنسان في لاهاي إلى أن «الدعوة إلى العمل» ليست ملزمة قانونا ولم تعالج المخاوف بما في ذلك طائرات بدون طيار قاتلة تعمل بالذكاء الصناعي، أو أن الذكاء الصناعي يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الصراعات القائمة.

وقال الموقعون إنهم ملتزمون بتطوير واستخدام الذكاء الصناعي العسكري وفقا «للالتزامات القانونية الدولية وبطريقة لا تقوض الأمن الدولي والاستقرار والمساءلة».

 إزالة البند «الشامل» للحظر
وقالت آنا ماكانجو، نائبة رئيس الشؤون العالمية في «أوبن أيه آي»، في مقابلة هذا الأسبوع، إنه جرت إزالة البند «الشامل» للسماح بحالات الاستخدام العسكري التي توافق عليها الشركة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة

رسميًا.. الأهلي بنغازي يتأهل لربع نهائي دورة دبي الدولية لكرة السلة
«ليكيب» و«ديلي ميل» تكشفان حقيقة رحيل كريم بنزيما عن الاتحاد السعودي

«ليكيب» و«ديلي ميل» تكشفان حقيقة رحيل كريم بنزيما عن الاتحاد السعودي
شاهد على «صباح الوسط»: فرج نجم بإحساسٍ عالٍ حقق مشاهدات عالية

شاهد على «صباح الوسط»: فرج نجم بإحساسٍ عالٍ حقق مشاهدات عالية
المدرب الوطني رضا عطية يتسلم مهام تدريب الخمس خلفًا لـ«كمونة»

المدرب الوطني رضا عطية يتسلم مهام تدريب الخمس خلفًا لـ«كمونة»
شاهد.. السيسي: معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة

شاهد.. السيسي: معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (3)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (3)
مسؤول روسي: لا ناجين في حادث تحطم طائرة الأسرى الأوكرانيين

مسؤول روسي: لا ناجين في حادث تحطم طائرة الأسرى الأوكرانيين
كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة ستطرح رفع الدعم عن الوقود لاستفتاء عام

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة ستطرح رفع الدعم عن الوقود لاستفتاء عام
فريق من «مكافحة الأمراض» يعاين آثار ارتفاع المياه الجوفية في زليتن

فريق من «مكافحة الأمراض» يعاين آثار ارتفاع المياه الجوفية في زليتن
بايدن: الديمقراطية والحريات الفردية على المحكّ بعد فوز ترامب في نيوهامبشر

بايدن: الديمقراطية والحريات الفردية على المحكّ بعد فوز ترامب في نيوهامبشر
شاهد.. مستجدات أزمة ارتفاع منسوب المياه في زليتن

شاهد.. مستجدات أزمة ارتفاع منسوب المياه في زليتن
تقرير: إلغاء دعم المحروقات في ليبيا يستنزف احتياطي تونس النقدي

تقرير: إلغاء دعم المحروقات في ليبيا يستنزف احتياطي تونس النقدي
حكم بحبس مسؤول في مصلحة الجمارك 5 سنوات بتهمة الاختلاس

حكم بحبس مسؤول في مصلحة الجمارك 5 سنوات بتهمة الاختلاس
شاهد في «تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟

شاهد في «تغطية خاصة»: أزمة السيولة.. هل يكتب المحافظ نهاية حكومة الدبيبة؟
شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل فيها 24 جنديًا إسرائيليًا

شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل فيها 24 جنديًا ...
كأس أمم أفريقيا: السنغال تنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة

كأس أمم أفريقيا: السنغال تنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة
4 حالات تسمم في بنغازي لتناولهم مادة كحولية

4 حالات تسمم في بنغازي لتناولهم مادة كحولية
«واشنطن بوست»: الهدف الاستراتيجي للحرب غير واضح لدى إسرائيل بعد سحب قوات من غزة

«واشنطن بوست»: الهدف الاستراتيجي للحرب غير واضح لدى إسرائيل بعد سحب قوات من غزة
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليابان خامس دولة تنجح في الهبوط على سطح القمر
اليابان خامس دولة تنجح في الهبوط على سطح القمر
ناسا تستعيد الاتصال بمروحيتها على المريخ بعد انقطاعه
ناسا تستعيد الاتصال بمروحيتها على المريخ بعد انقطاعه
ديدان الأرض تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري
ديدان الأرض تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري
طوكيو تتحدث عن إمكان إعادة تشغيل المسبار الياباني على القمر
طوكيو تتحدث عن إمكان إعادة تشغيل المسبار الياباني على القمر
الذكاء الصناعي يضع «أبل» أمام مفترق حاسم في الذكرى الـ40 لإطلاق «ماك»
الذكاء الصناعي يضع «أبل» أمام مفترق حاسم في الذكرى الـ40 لإطلاق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد
اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد...
ابتكار أداة للذكاء الصناعي تقلد خط اليد
ابتكار أداة للذكاء الصناعي تقلد خط اليد...
«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»
«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»...
الشاشات الذكية الشفافة.. أحدث ابتكارات الشركات المصنعة لأجهزة التلفزيون
الشاشات الذكية الشفافة.. أحدث ابتكارات الشركات المصنعة ......
اكتشاف مجرة ​​غريبة لا تحتوي على نجوم على الإطلاق
اكتشاف مجرة ​​غريبة لا تحتوي على نجوم على الإطلاق...
المزيد
لعبة «بوكيمون ويذ غَنز» باعت أكثر من 5 ملايين نسخة في ثلاثة أيام
لعبة «بوكيمون ويذ غَنز» باعت أكثر من 5 ملايين نسخة في ثلاثة ......
«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام العسكري لأدوات الذكاء الصناعي
«أوبن أيه آي» تلغي «بهدوء» الحظر المفروض على الاستخدام ......
«نتفليكس» ترفع عدد مشتركيها إلى 260 مليونا
«نتفليكس» ترفع عدد مشتركيها إلى 260 مليونا...
الذكاء الصناعي يضع «أبل» أمام مفترق حاسم في الذكرى الـ40 لإطلاق «ماك»
الذكاء الصناعي يضع «أبل» أمام مفترق حاسم في الذكرى الـ40 ......
طوكيو تتحدث عن إمكان إعادة تشغيل المسبار الياباني على القمر
طوكيو تتحدث عن إمكان إعادة تشغيل المسبار الياباني على القمر...
المزيد