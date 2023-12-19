«أبل» تعلق بيع نماذج من ساعاتها الذكية في الولايات المتحدة بسبب خلاف على براءات الاختراع

القاهرة - بوابة الوسط

أصدرت اللجنة الأميركية للتجارة الدولية قرارا بمنع استيراد بعض الطرازات للساعات الذكية التي تنتجها «أبل» للولايات المتحدة، ما دفع «أبل» لتعليق البيع بها بسبب خلافات مرتبطة ببراءات الاختراعات الخاصة بقياس مستوى الأكسجين في الدم.

ويأتي هذا القرار بعد توصية أصدرتها في 27 أكتوبر اللجنة الأميركية للتجارة الدولية بالاستبعاد المحدود لبعض هذه الطرازات التي تنتجها «أبل»، المتهمة من شركة «ماسيمو» المصنعة للأجهزة الطبية بنسخ تقنياتها، حسب وكالة «فرانس برس».

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ويُفترض أن يدخل قرار الاستبعاد حيز التنفيذ بعد ستين يوماً إلا في حال عارضته الحكومة الأميركية، وفق ما أفادت حينها «ماسيمو» التي تتخذ مقراً لها في كاليفورنيا.

ويجري حالياً درس هذه التوصية من جانب الدوائر التابعة للرئيس الأميركي جو بايدن.

وأوضح ناطق باسم المجموعة الأميركية لوكالة «فرانس برس» الإثنين أن «فترة الدرس الرئاسية لن تنتهي قبل 25 ديسمبر، لكن أبل تتخذ بطريقة استباقية تدابير لاحترام القرار في حال جرى تأكيده».

وتشمل هذه الإجراءات تعليق مبيعات «أبل ووتش سيريز 9» التي طُرحت في سبتمبر، و«آبل ووتش ألترا 2»، اعتباراً من 21 ديسمبر على موقع المجموعة العملاقة، وبعد 24 ديسمبر في المتاجر، بحسب المصدر.

تشريع لحماية حق الملكية الفكرية

وأشار ناطق باسم شركة «ماسيمو» في اتصال مع وكالة «فرانس برس» إلى «ضرورة احترام حكم الخبراء الصادر عن اللجنة الأميركية للتجارة الدولية في هذه القضية».

ولفت إلى أن «قرار استبعاد بعض الطرازات من ساعات «أبل» المصنعة في الخارج يثبت أنه حتى الشركة الأقوى في العالم عليها احترام التشريع الذي يحمي حق الملكية الفكرية».

وترى شركة «أبل» أن الهيئة الأميركية مخطئة في موقفها، وتدعو إلى إلغاء قرارها، وهي مستعدة لتقديم طلب أمام المحكمة في هذا الاتجاه إذا لزم الأمر.

ورفعت شركة «ماسيمو» شكوى أمام اللجنة الأميركية للتجارة الدولية في العام 2021، بحجة أن «أبل ووتش 6»، وهو طراز من الساعات الذكية طُرح للبيع في العام 2020، وكان الأول الذي يتضمن وظيفة لقياس مستوى تشبع الأكسجين في الدم، نسخ إحدى تقنياتها الحاصلة على براءة اختراع، والمعتمدة على مستوى الضوء.

وقالت «أبل» في نهاية أكتوبر الماضي «لقد حاولت شركة «ماسيمو» بشكل غير لائق استغلال اللجنة الأميركية للتجارة الدولية لمنع ملايين المستهلكين الأميركيين من الوصول إلى منتج من شأنه أن ينقذ حياتهم، مع ترك المجال واسعاً لساعتها الخاصة التي تستنسخ ساعة «أبل».

وأطلقت «أبل» مسارين قضائيين في نهاية العام 2022 ضد «ماسيمو» بتهمة انتهاك براءات الاختراع، متهمة إياها بنسخ تكنولوجيا ساعاتها.