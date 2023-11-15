أرقام قياسية جديدة لتركيزات الغازات الملوثة بالغلاف الجوي العام 2022

القاهرة - بوابة الوسط

حطمت تركيزات الغازات الدفيئة المسؤولة عن تغير المناخ في الغلاف الجوي الأرقام القياسية مجددًا العام الماضي، وحذرت الأمم المتحدة الأربعاء مما تراه اتجاهًا تصاعديًا من غير المرجح أن يعكس مساره.

وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس بمناسبة نشر التقرير السنوي للغازات الدفيئة لوكالة «فرانس برس»: «على الرغم من العقود التي أطلقها المجتمع العلمي في التحذيرات، فإننا نواصل التحرك في الاتجاه الخطأ».

وتجاوز المتوسط العالمي لتركيزات ثاني أكسيد الكربون، وهو أهم الغازات الدفيئة، لأول مرة في العام 2022 ما كان عليه قبل الثورة الصناعية بنسبة 50%.

الزيادة مستمرة وفق تقرير صادر من «كوب28»

واستمرت هذه الزيادة هذا العام، وفق التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قبل أسبوعين من مؤتمر الأطراف كوب28 منذ اتفاق باريس والذي سيعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في دبي.

كما حطمت تركيزات الميثان (CH4) ومستويات أكسيد النيتروز (N2O) الأرقام القياسية في العام الماضي، مسجلة أكبر زيادة سنوية لها على الإطلاق.