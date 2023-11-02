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باطن الأرض يحتوي ربما على أجزاء كبيرة من كوكب آخر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 نوفمبر 2023, 12:28 مساء
باطن الأرض يحتوي ربما على أجزاء كبيرة من كوكب آخر
صورة عملاقة عنوانها «أول منظر للأرض من القمر» في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتك) في باسادينا بكاليفورنيا في الأول من يونيو 2017. (أ ف ب)
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عرضت مجموعة من العلماء، أمس الأربعاء، نظرية جديدة قد تحلّ لغزين يتعلّق أحدهما يدور كل يوم حول كوكب الأرض، والآخر قد يكون موجوداً في باطنها.

ويتمثّل اللغز الأول نشوء القمر الذي تشير النظرية الأكثر شيوعاً له إلى أنه تشكّل بعدما اصطدام بالأرض كوكب في طور التشكّل قبل 4,5 مليارات سنة، وأدى الاصطدام مع ثيا، وهو كوكب قديم بحجم المريخ، إلى انتشار ما يكفي من المواد في الفضاء ليشكّل تكتّلها القمر، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وتبقى مسألة العثور على بقايا ثيا، من خلال النظر ليس في الهواء بل تحت الأرض، على ما ذكرت الدراسة التي نشرها فريق من العلماء من مؤسسات أميركية في مجلة «نيشتر».

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فعلى عمق 2900 كيلومتر تحت سطح الأرض، تثير «نقطتان» كبيرتان اهتمام العلماء منذ اكتشافهما باستخدام موجات زلزالية في ثمانينات القرن الفائت، وتقع هاتان الكتلتان اللتان تتمتع كل منهما بحجم مماثل لمساحة قارة والموجودتان في قاع عباءة الأرض، وهي الطبقة التي تفصل نواة الأرض عن قشرتها، تحت أفريقيا والمحيط الهادئ.

والكتلتان أكثر سخونة وكثافة من المكان المحيط بهما، وتشير عمليات المحاكاة الحاسوبية التي أجراها الباحثون إلى أن هاتين الكتلتين هما «آثار مدفونة» للكوكب ثيا اخترقت الأرض وقت الاصطدام.

وقال تشيان يوان، وهو باحث في الديناميكية الجيولوجية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (CalTech) والمعد الرئيسي للدراسة، في حديث للوكالة، إن هذا الاصطدام كان «أعنف حدث تعرضت له الأرض» في تاريخها.

واعتبر أن من «الغريب جداً» عدم وجود أي أثر مرئي لذلك، وما دفعه للتفكير في الموضوع هو تساؤله عن مكان الجسم المرتطم، وقال «جوابي: تحت الأرض».

بين الفضاء والجيولوجيا 
وقادت الأبحاث إلى تعاون خبراء من تخصّصين مختلفين جداً هما الفضاء والجيولوجيا.

واصطدم الكوكب ثيا بالأرض أثناء تشكّله بسرعة تزيد عن 36 ألف كيلومتر في الساعة، وهي سرعة كفيلة جعل جزء من الجسم يخترق «الأرض على عمق كبير ليصل إلى الوشاح السفلي لها».

وهذه القطع الصخرية المنصهرة والتي يبلغ حجمها عشرات عدة من الكيلومترات، بردت وتجمّدت ونزلت إلى حدود وشاح الأرض ونواتها، وساعدها في ذلك وجود نسبة من أكسيد الحديد أكبر من تلك الموجودة في البيئة الأرضية، مما جعلها أثقل.

وتراكمت هذه القطع الصخرية ضمن كتلتين مختلفتين يتخطى حجم كل منهما حجم القمر، بحسب يوان الذي يشدد على أن هذه الاستنتاجات تبقى ثمرة نماذج وعمليات محاكاة غير متكملة ربما.

وقال الخبير في علوم الأرض واستكشاف الكواكب في جامعة ستيرلينغ في اسكتلندا كريستيان شرودرللوكالة الفرنسية إن النظرية التي طرحها يوان «تنسجم مع مؤشرات كثيرة»، ورأى شرودر الذي لم يشارك في الدراسة أن «ما جرى التوصّل إليه نتيجة مهمة».

وحتى لو أن هذه النتيجة لا توفّر إجابة واضحة عن مسألة مَنشأ القمر، لكنّها تقدّم «تفسيراً موثوقاً به للحالات الغريبة التي رُصدت عند الحدود بين وشاح الأرض ونواتها»، على قول شرودر، أما بالنسبة إلى بقايا ثيا، فقد تكون «مسؤولة عن العمليات المهمّة الجارية على الأرض»، بحسب الخبير.

ويُعرف عن الكتلتين أنهما تحملان أعمدة من الوشاح ومواد منصهرة إلى سطح القشرة الأرضية، في ظاهرة مرتبطة بالانفجارات البركانية وأيضاً بتطور القارات العظمى.

ورأى يوان أن تأثير ثيا «أدى دوراً في تطوّر الأرض على مدى 4,5 مليارات سنة»، وهذا ما يجعله، «فريداً ومختلفاً عن الكواكب الصخرية الأخرى».

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